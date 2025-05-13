Китай планирует построить собственный завод в Приморье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай хочет построить в Приморье два завода по переработке ТКО
Китай хочет построить в Приморье два завода по переработке ТКО Фото:

Китайская инвестиционная компания «Канхэн» (Шанхай) планирует построить в Приморском крае два завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Площадки для размещения объектов уже определены — один завод появится во Владивостоке, второй в Уссурийске.

«Власти Приморского края проводят переговоры с китайскими инвестиционными компаниями для строительства заводов по переработке мусора. Современные производства могут возвести во Владивостоке и Уссурийске», — сообщается на сайте правительства региона. Сообщается, что среди предприятий, проявляющих интерес к вложениям в сферу переработки отходов в данном регионе, находится шанхайская компания «Канхэн».

По информации региональных властей, во Владивостоке планируется построить предприятие мощностью переработки не менее 300 тысяч тонн отходов в год. Объем инвестиций в проекты на данном этапе не раскрывается. «Наша компания имеет достаточный опыт, проекты, которые уже реализованы. В данное время совместно с российскими коллегами обсуждаем строительство заводов по переработке мусора», — отметил заместитель генерального директора компании «Канхэн» Гао Хайцзин.

 С 1 января 2020 года в Приморском крае сбором, перевозкой, обработкой и утилизацией ТКО занимается исключительно государственное предприятие «Приморский экологический оператор». Ежегодно в регионе образуется около 550 тысяч тонн отходов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайская инвестиционная компания «Канхэн» (Шанхай) планирует построить в Приморском крае два завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Площадки для размещения объектов уже определены — один завод появится во Владивостоке, второй в Уссурийске. «Власти Приморского края проводят переговоры с китайскими инвестиционными компаниями для строительства заводов по переработке мусора. Современные производства могут возвести во Владивостоке и Уссурийске», — сообщается на сайте правительства региона. Сообщается, что среди предприятий, проявляющих интерес к вложениям в сферу переработки отходов в данном регионе, находится шанхайская компания «Канхэн». По информации региональных властей, во Владивостоке планируется построить предприятие мощностью переработки не менее 300 тысяч тонн отходов в год. Объем инвестиций в проекты на данном этапе не раскрывается. «Наша компания имеет достаточный опыт, проекты, которые уже реализованы. В данное время совместно с российскими коллегами обсуждаем строительство заводов по переработке мусора», — отметил заместитель генерального директора компании «Канхэн» Гао Хайцзин.  С 1 января 2020 года в Приморском крае сбором, перевозкой, обработкой и утилизацией ТКО занимается исключительно государственное предприятие «Приморский экологический оператор». Ежегодно в регионе образуется около 550 тысяч тонн отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...