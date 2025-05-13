Китай планирует построить собственный завод в Приморье

Китайская инвестиционная компания «Канхэн» (Шанхай) планирует построить в Приморском крае два завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Площадки для размещения объектов уже определены — один завод появится во Владивостоке, второй в Уссурийске.
«Власти Приморского края проводят переговоры с китайскими инвестиционными компаниями для строительства заводов по переработке мусора. Современные производства могут возвести во Владивостоке и Уссурийске», — сообщается на сайте правительства региона. Сообщается, что среди предприятий, проявляющих интерес к вложениям в сферу переработки отходов в данном регионе, находится шанхайская компания «Канхэн».
По информации региональных властей, во Владивостоке планируется построить предприятие мощностью переработки не менее 300 тысяч тонн отходов в год. Объем инвестиций в проекты на данном этапе не раскрывается. «Наша компания имеет достаточный опыт, проекты, которые уже реализованы. В данное время совместно с российскими коллегами обсуждаем строительство заводов по переработке мусора», — отметил заместитель генерального директора компании «Канхэн» Гао Хайцзин.
С 1 января 2020 года в Приморском крае сбором, перевозкой, обработкой и утилизацией ТКО занимается исключительно государственное предприятие «Приморский экологический оператор». Ежегодно в регионе образуется около 550 тысяч тонн отходов.
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