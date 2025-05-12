12 мая 2025

Парижский полумарафон в Челябинской области пройдет в два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия пройдут 31 мая и 1 июня
Мероприятия пройдут 31 мая и 1 июня Фото:

В Челябинской области Парижский полумарафон пройдет в два дня: 31 мая и 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«В этом году событие пройдет в два дня — 31 мая и 1 июня. 31 мая — северная ходьба, велозаезды, забег на пять километров, ночной забег „Огни Уральского Парижа“, а также Парижская неделя моды», — уточнили в пресс-службе ведомства.

1 июня состоятся полумарафон на дистанцию 21,1 км, забег на десять километров, детские старты, а также соревнование «Парижская миля». В течение обоих дней для участников и посетителей будут организованы сувенирная ярмарка, фестиваль национальной кухни, концертные выступления и различные развлекательные мероприятия.

Впервые Парижский полумарафон состоялся в 2016 году. Традиционно его маршрут начинается у уменьшенной копии Эйфелевой башни, расположенной в селе Париж Нагайбакского района. В соревновании принимают участие бегуны из различных регионов России. В 2020 году проведение полумарафона было отменено из-за пандемии COVID-19, и мероприятие перенесли на следующий год.

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В Челябинской области Парижский полумарафон пройдет в два дня: 31 мая и 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «В этом году событие пройдет в два дня — 31 мая и 1 июня. 31 мая — северная ходьба, велозаезды, забег на пять километров, ночной забег „Огни Уральского Парижа“, а также Парижская неделя моды», — уточнили в пресс-службе ведомства. 1 июня состоятся полумарафон на дистанцию 21,1 км, забег на десять километров, детские старты, а также соревнование «Парижская миля». В течение обоих дней для участников и посетителей будут организованы сувенирная ярмарка, фестиваль национальной кухни, концертные выступления и различные развлекательные мероприятия. Впервые Парижский полумарафон состоялся в 2016 году. Традиционно его маршрут начинается у уменьшенной копии Эйфелевой башни, расположенной в селе Париж Нагайбакского района. В соревновании принимают участие бегуны из различных регионов России. В 2020 году проведение полумарафона было отменено из-за пандемии COVID-19, и мероприятие перенесли на следующий год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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