Участникам СВО и Росгвардии с Севера расширили льготный проезд в отпуск

Правительство России расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для мобилизованных и служащих по контракту работников Крайнего Севера, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили представители кабмина.
«Гарантия бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для всех мобилизованных и служащих по контракту участников специальной военной операции из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала 1 год», — говорится в сообщении представителей telegram-канала правительства РФ. В сообщении подчеркивается, что теперь граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту в составе Росгвардии и принимают участие в СВО, смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовой договор с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы приостанавливается, но сохраняется. Это позволяет сохранить за работниками Крайнего Севера право на компенсацию проезда раз в два года за счет работодателя. Новое постановление правительства закрепляет эту гарантию на весь срок службы, а не только на первый год, и распространяет ее также на сотрудников Росгвардии, выполняющих задачи в зоне СВО.
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