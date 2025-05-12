Пермь оказалась городом с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Пермь возглавила список городов-миллионников с наибольшим приростом стоимости жилья на вторичном рынке. За месяц рост рост отмечен на 3,4% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр.
«Специалисты отмечают, что собственники квартир на вторичном рынке начали постепенно увеличивать цены своих объектов, что связано с отсутствием изменений ключевой ставки. Аналитики подчеркивают, что большинство участников рынка ожидают скорого начала цикла снижения ставки, а не сохранения ее на текущем уровне. Вместе с тем отмечается, что рост цен менее чем на 1% за месяц не превышает уровень действующей инфляции», — сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
В целом, в апреле 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в российских городах-миллионниках повысилась на 0,7% и достигла 142 тысяч рублей. Помимо Перми, наибольший месячный прирост стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Ростове-на-Дону — увеличение на 1,8% (до 123 тысяч рублей за квадратный метр), в Екатеринбурге — подъем на 1,4% (до 125 тысяч рублей за квадратный метр), в Челябинске — рост на 1,4% (до 99 тысяч рублей за квадратный метр), в Москве — увеличение на 1% (до 359 тысяч рублей за квадратный метр).
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