12 мая 2025

Пермь оказалась городом с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

«Яндекс Недвижимость»: Пермь оказалась лидером по росту цен на вторичное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За месяц рост рост отмечен на 3,4% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр
За месяц рост рост отмечен на 3,4% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

Пермь возглавила список городов-миллионников с наибольшим приростом стоимости жилья на вторичном рынке. За месяц рост рост отмечен на 3,4% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр.

«Специалисты отмечают, что собственники квартир на вторичном рынке начали постепенно увеличивать цены своих объектов, что связано с отсутствием изменений ключевой ставки. Аналитики подчеркивают, что большинство участников рынка ожидают скорого начала цикла снижения ставки, а не сохранения ее на текущем уровне. Вместе с тем отмечается, что рост цен менее чем на 1% за месяц не превышает уровень действующей инфляции», — сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

В целом, в апреле 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в российских городах-миллионниках повысилась на 0,7% и достигла 142 тысяч рублей. Помимо Перми, наибольший месячный прирост стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Ростове-на-Дону — увеличение на 1,8% (до 123 тысяч рублей за квадратный метр), в Екатеринбурге — подъем на 1,4% (до 125 тысяч рублей за квадратный метр), в Челябинске — рост на 1,4% (до 99 тысяч рублей за квадратный метр), в Москве — увеличение на 1% (до 359 тысяч рублей за квадратный метр).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь возглавила список городов-миллионников с наибольшим приростом стоимости жилья на вторичном рынке. За месяц рост рост отмечен на 3,4% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр. «Специалисты отмечают, что собственники квартир на вторичном рынке начали постепенно увеличивать цены своих объектов, что связано с отсутствием изменений ключевой ставки. Аналитики подчеркивают, что большинство участников рынка ожидают скорого начала цикла снижения ставки, а не сохранения ее на текущем уровне. Вместе с тем отмечается, что рост цен менее чем на 1% за месяц не превышает уровень действующей инфляции», — сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». В целом, в апреле 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в российских городах-миллионниках повысилась на 0,7% и достигла 142 тысяч рублей. Помимо Перми, наибольший месячный прирост стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Ростове-на-Дону — увеличение на 1,8% (до 123 тысяч рублей за квадратный метр), в Екатеринбурге — подъем на 1,4% (до 125 тысяч рублей за квадратный метр), в Челябинске — рост на 1,4% (до 99 тысяч рублей за квадратный метр), в Москве — увеличение на 1% (до 359 тысяч рублей за квадратный метр).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...