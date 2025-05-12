12 мая 2025

У начальника челябинского полицейского главка появился зам из Архангельска

Заместителем главы ГУ МВД по Челябинской области стал Денис Паутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паутов приступил к работе в Челябинской области
Денис Паутов приступил к работе в Челябинской области Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

У начальника ГУ МВД по Челябинской области Сергея Космачева сменился один из заместителей. Согласно официальному сайту ведомства, им руководство главка пополнил Денис Паутов, до этого служивший в Архангельской области.

Карточка с Паутовым появилась на сайте ГУ МВД по Челябинской области. Он является полковником внутренней службы.

Паутов уже приступил к исполнению обязанностей. На посту он сменил Артура Рахматуллина, которого летом 2024 года перевели по службе на Сахалин.

Паутову 8 июня исполнится 46 лет. В органах он служит с 1996 года. Начинал службу в Архангельской области с должности оперуполномоченного угрозыска. С 2008 по 2009 годы работал в должности первого заместителя начальника отдела — начальника криминальной милиции ОВД по Ленскому району Архангельской области. В период с 2009 по 2011 годы занимал должность начальника райотдела. В 2013 году его назначили начальником ОМВД России «Котласский». До перевода в Челябинск занимал пост замначальника УМВД России по Архангельской области.

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У начальника ГУ МВД по Челябинской области Сергея Космачева сменился один из заместителей. Согласно официальному сайту ведомства, им руководство главка пополнил Денис Паутов, до этого служивший в Архангельской области. Карточка с Паутовым появилась на сайте ГУ МВД по Челябинской области. Он является полковником внутренней службы. Паутов уже приступил к исполнению обязанностей. На посту он сменил Артура Рахматуллина, которого летом 2024 года перевели по службе на Сахалин. Паутову 8 июня исполнится 46 лет. В органах он служит с 1996 года. Начинал службу в Архангельской области с должности оперуполномоченного угрозыска. С 2008 по 2009 годы работал в должности первого заместителя начальника отдела — начальника криминальной милиции ОВД по Ленскому району Архангельской области. В период с 2009 по 2011 годы занимал должность начальника райотдела. В 2013 году его назначили начальником ОМВД России «Котласский». До перевода в Челябинск занимал пост замначальника УМВД России по Архангельской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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