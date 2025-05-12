У начальника челябинского полицейского главка появился зам из Архангельска

У начальника ГУ МВД по Челябинской области Сергея Космачева сменился один из заместителей. Согласно официальному сайту ведомства, им руководство главка пополнил Денис Паутов, до этого служивший в Архангельской области.
Карточка с Паутовым появилась на сайте ГУ МВД по Челябинской области. Он является полковником внутренней службы.
Паутов уже приступил к исполнению обязанностей. На посту он сменил Артура Рахматуллина, которого летом 2024 года перевели по службе на Сахалин.
Паутову 8 июня исполнится 46 лет. В органах он служит с 1996 года. Начинал службу в Архангельской области с должности оперуполномоченного угрозыска. С 2008 по 2009 годы работал в должности первого заместителя начальника отдела — начальника криминальной милиции ОВД по Ленскому району Архангельской области. В период с 2009 по 2011 годы занимал должность начальника райотдела. В 2013 году его назначили начальником ОМВД России «Котласский». До перевода в Челябинск занимал пост замначальника УМВД России по Архангельской области.
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