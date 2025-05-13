Пермяки часами не могут уехать на автобусе до Закамска

Пермяки возмущены давкой в автобусе №80 до микрорайона Закамск. Автобус ходит редко и в нем образуется давка. Видео опубликовано в telegram-канале «Плохие новости Пермь».
«До Закамска люди часами не могут уехать на 80 автобусе. Ходит очень редко и всегда переполнен», – пишет автор поста. Как сообщили URA.RU в департаменте транспорта Перми, интервал движения на маршруте №80 в часы пик составляет 8-10 минут, а в межпиковое время — 15-17 минут.
В ведомстве рассказали, что в 2025 году планируется увеличить количества отправлений на маршруте при выходе на него нового перевозчика. "Новые условия контракта также не позволят использовать на маршруте автобусы длиной 10,5 метра, как это происходит сейчас. Все автобусы должны быть длиной 12 метров, что позволит увеличить провозную способность маршрута", — добавили в дептрансе.
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