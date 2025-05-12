В ЯНАО осенью откроют торговый центр, начатый при прежнем мэре

В Тарко-Сале (ЯНАО) осенью планируется открытие торгового центра, который станет частью масштабного благоустройства общественных территорий, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Строительство началось в 2022 году, когда пост главы района занимал Антон Колодин.
«Комплексно подходим к благоустройству общественных территорий. На площади Тарасова, которая преобразилась благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, скоро откроем торговый центр», — написал КириллТрапезников в telegram-канале.
Сейчас специалисты ведут переговоры с представителями известных торговых сетей о размещении их магазинов в новом центре. В администрации подчеркивают, что развитие сферы услуг является одной из приоритетных задач для города. Ожидается, что новый торговый объект не только повысит привлекательность площади Тарасова, но и создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта. Одним из них стал торгово-развлекательный центр в Тарко-Сале. Строительство началось при главе района Антоне Колодине, который в настоящее время занимает пост мэра Нового Уренгоя.
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