12 мая 2025

В ЯНАО осенью откроют торговый центр, начатый при прежнем мэре

В Тарко-Сале осенью откроется торговый центр
© Служба новостей «URA.RU»
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В райцентре Пуровского района появиться торговый центр
В райцентре Пуровского района появиться торговый центр Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) осенью планируется открытие торгового центра, который станет частью масштабного благоустройства общественных территорий, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Строительство началось в 2022 году, когда пост главы района занимал Антон Колодин. 

«Комплексно подходим к благоустройству общественных территорий. На площади Тарасова, которая преобразилась благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, скоро откроем торговый центр», — написал КириллТрапезников в telegram-канале.

Сейчас специалисты ведут переговоры с представителями известных торговых сетей о размещении их магазинов в новом центре. В администрации подчеркивают, что развитие сферы услуг является одной из приоритетных задач для города. Ожидается, что новый торговый объект не только повысит привлекательность площади Тарасова, но и создаст дополнительные рабочие места для местных жителей. 

Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта. Одним из них стал торгово-развлекательный центр в Тарко-Сале. Строительство началось при главе района Антоне Колодине, который в настоящее время занимает пост мэра Нового Уренгоя.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) осенью планируется открытие торгового центра, который станет частью масштабного благоустройства общественных территорий, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Строительство началось в 2022 году, когда пост главы района занимал Антон Колодин.  «Комплексно подходим к благоустройству общественных территорий. На площади Тарасова, которая преобразилась благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, скоро откроем торговый центр», — написал КириллТрапезников в telegram-канале. Сейчас специалисты ведут переговоры с представителями известных торговых сетей о размещении их магазинов в новом центре. В администрации подчеркивают, что развитие сферы услуг является одной из приоритетных задач для города. Ожидается, что новый торговый объект не только повысит привлекательность площади Тарасова, но и создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.  Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта. Одним из них стал торгово-развлекательный центр в Тарко-Сале. Строительство началось при главе района Антоне Колодине, который в настоящее время занимает пост мэра Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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