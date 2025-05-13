Экс-глава челябинского села попал под следствие по обвинению в коррупции

Сотрудники ЭБиПК ОМВД России по Октябрьскому району Челябинской области задержали экс-главу Свободненского сельского поселения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в получении взяток. По данным агентства, речь идет о Николае Василенко.
«Следственный отдел продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Свободненского сельского поселения, обвиняемого по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере главой органа местного самоуправления)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. На время следствия мужчину отправили под домашний арест.
В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что экс-чиновник в период с января по сентябрь 2024 года получал взятки от одного из коммерсантов. За это он оказывал ему покровительство при заключении договоров на предоставление услуг уборки снега, скашивания сорной дикорастущей конопли, обслуживания дорог сельского поселения, а также за незаконные действия при приемке заведомо завышенных объемов выполненных работ по договорам.
Дома и по месту работы Василенко были проведены обыски. В рамках расследования организованы очные ставки.
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