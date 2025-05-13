На теле пермячки, найденной на заборе, не обнаружили следов изнасилования

У пермячки, которая умерла на заборе, не нашли повреждений половых органов. Трагедия произошла возле одного из баров в Закамске в ночь на 11 мая.
«Никакого изнасилования не было. Эксперты не нашли никаких повреждений половых органов и заднепроходного отверстия погибшей», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Также по данным Baza, с погибшей пытались познакомиться несколько мужчин. Надежда даже немного потанцевала с новыми знакомыми, но, когда они предприняли попытку познакомиться еще ближе, девушка испугалась.
Следствие рассматривает версию, согласно которой девушка, почувствовав угрозу, решила покинуть территорию заведения. Однако воспользоваться основным выходом она не решилась, поскольку мужчины находились у калитки. В результате Надежда предприняла попытку перелезть через забор, но сорвалась и получила смертельные травмы. Следователи уже опросили одного из мужчин, пытавшихся познакомиться с погибшей. В отношении них может быть возбуждено уголовное дело, пишет telegram-канал.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Перми организовали стихийный мемориал в месте, где 18-летняя пермячка погибла на остром штыре забора возле кафе. Люди несут туда гвоздики и розы.
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