В ХМАО подорожали лук, морковь и колбаса

В ХМАО за неделю с 28 апреля по 5 мая 2025 года зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Тюменьстата.
«Средняя цена на лук в ХМАО увеличилась с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм. Морковь за это время подорожала с 65,54 до 68,67 рубля, а вареная колбаса — с 541,31 до 553,55 рубля», — сообщили URA.RU аналитики ведомства.
По информации Росстата, больше всего выросла цена на репчатый лук — почти на 15 процентов. Также подорожали морковь и вареная колбаса. Рост цены составил 4,8% и 2,2% соответственно.
Ранее URA.RU писало, что в Югре за последние два месяца резко выросла в цене картошка, макароны, мясо, молочка. Об этом свидетельствует статистика Росстата.
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