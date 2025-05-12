12 мая 2025

В ХМАО подорожали лук, морковь и колбаса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на лук в ХМАО выросли на 15 % за неделю
Цены на лук в ХМАО выросли на 15 % за неделю Фото:

В ХМАО за неделю с 28 апреля по 5 мая 2025 года зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Тюменьстата.

«Средняя цена на лук в ХМАО увеличилась с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм. Морковь за это время подорожала с 65,54 до 68,67 рубля, а вареная колбаса — с 541,31 до 553,55 рубля», — сообщили URA.RU аналитики ведомства.

По информации Росстата, больше всего выросла цена на репчатый лук — почти на 15 процентов. Также подорожали морковь и вареная колбаса. Рост цены составил 4,8% и 2,2% соответственно.

Ранее URA.RU писало, что в Югре за последние два месяца резко выросла в цене картошка, макароны, мясо, молочка. Об этом свидетельствует статистика Росстата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за неделю с 28 апреля по 5 мая 2025 года зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Тюменьстата. «Средняя цена на лук в ХМАО увеличилась с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм. Морковь за это время подорожала с 65,54 до 68,67 рубля, а вареная колбаса — с 541,31 до 553,55 рубля», — сообщили URA.RU аналитики ведомства. По информации Росстата, больше всего выросла цена на репчатый лук — почти на 15 процентов. Также подорожали морковь и вареная колбаса. Рост цены составил 4,8% и 2,2% соответственно. Ранее URA.RU писало, что в Югре за последние два месяца резко выросла в цене картошка, макароны, мясо, молочка. Об этом свидетельствует статистика Росстата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...