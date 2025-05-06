В ХМАО взлетели цены на продукты первой необходимости

В Югре за последние два месяца резко выросла в цене картошка, макароны, мясо, молочка. Об этом свидетельствует статистика Росстата.
«В конце апреля средняя цена картофеля — 113, 98 рублей, тогда как в начале марта он стоил 66,39 рублей за килограмм», — следует из статистики Росстата. Цена говядины по состоянию на 22-28 апреля — 760,38 рублей, в начале марта — 723, 65 рубля за килограмм.
Примерно на пять рублей стала за два месяца дороже свинина, на рубль подорожала курица. Макароны стоили в среднем 160 рублей за килограмм, сейчас 171 рубль.
Твердые сыры два месяца назад можно было купить в среднем за 929 рублей килограмм, сейчас покупка обойдется в 1002 рубля за тот же вес. Сметана также выросла в цене — в марте 407 рублей, в апреле — 412 рублей за килограмм.
«Одна из основных причин роста цен в ХМАО — удаленность региона. Чтобы доставить продукты, товары народного потребления, поставщики несут дополнительные логистические издержки. Цены на такие услуги растут, стоимость тонно-километра выросла примерно на 25 процентов», — пояснил URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.
При этом, в Югре упала стоимость яиц — 125 рублей цена за десяток в марте и 118 рублей в текущем периоде. Дешевле можно купить и соски-сардельки — 642 рубля за килограмм цена в марте и 629 рублей — в конце апреля. Дешевле стало сливочное масло — пару месяцев назад средняя стоимость за килограмм составляла 1324 рублей, сейчас — 1291 рубль.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО цены растут опережающими темпами. Относительно декабря предыдущего года стоимость продуктов, товаров и услуг увеличились в среднем на 3,4%, по России показатель составил 2,7%.
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