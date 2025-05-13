13 мая 2025

В курганском департаменте АПК провели обыски по делу о махинациях с землей. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики зашли с обысками в департамент АПК в Кургане
Силовики зашли с обысками в департамент АПК в Кургане Фото:
новость из сюжета
Группу курганцев обвиняют в махинациях с мелиорацией в составе ОПС

Силовики провели обыски в курганском департаменте АПК по делу о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона и правоохранительным органам.

«Силовики провели обыски в департаменте АПК. Изъяли документацию. Это связано с делом о махинациях с землей», — сообщил инсайдер.  

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются.

По данным инсайдеров агентства, подобные проверки с чисткой рядов приветствуются правительством. «Губернатор региона Вадим Шумков всегда выступает за проведение проверок. И в случае подозрений и подтверждения незаконных действий чиновников им грозит как минимум увольнение», — поясняют источники.

Обыски связаны с расследуемым уголовным делом о махинациях с мелиорацией земель в Варгашинском округе. Следователи считают, что организованное преступное сообщество незаконно получало бюджетные субсидии на культуртехнические работы. Ущерб бюджету от действий ОПС составил более 12 миллионов рублей.

Фигурантами дела являются экс-руководитель курганского филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерий Потыльчак, экс-чиновник администрации Варгашей Евгений Казаков, глава КФХ Атом Симонян, хлебопек Вардан Саргисян и бывший мэр администрации Половинского района Армэн Хачатурян. Из них только фермеру удалось остаться на свободе, остальные находятся в СИЗО.

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Силовики провели обыски в курганском департаменте АПК по делу о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона и правоохранительным органам. «Силовики провели обыски в департаменте АПК. Изъяли документацию. Это связано с делом о махинациях с землей», — сообщил инсайдер.   Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются. По данным инсайдеров агентства, подобные проверки с чисткой рядов приветствуются правительством. «Губернатор региона Вадим Шумков всегда выступает за проведение проверок. И в случае подозрений и подтверждения незаконных действий чиновников им грозит как минимум увольнение», — поясняют источники. Обыски связаны с расследуемым уголовным делом о махинациях с мелиорацией земель в Варгашинском округе. Следователи считают, что организованное преступное сообщество незаконно получало бюджетные субсидии на культуртехнические работы. Ущерб бюджету от действий ОПС составил более 12 миллионов рублей. Фигурантами дела являются экс-руководитель курганского филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерий Потыльчак, экс-чиновник администрации Варгашей Евгений Казаков, глава КФХ Атом Симонян, хлебопек Вардан Саргисян и бывший мэр администрации Половинского района Армэн Хачатурян. Из них только фермеру удалось остаться на свободе, остальные находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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