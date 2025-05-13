В Каменске-Уральском (Свердловская область) стартовал суд над амурчанином Виктором Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек в 1993 году. Перед началом судебного заседания родные убитых набросились на него с криками, передает корреспондент URA.RU.
«Маску сними! Посмотреть в твои шары!» — заявила Лидия Иванова, родная сестра убитого Владимира Иванова. Уже в процессе она попросила судью, чтобы Виктор снял маску. «Когда будет стадия допроса обвиняемого», — ответили ей. «Сволочь. Тварина. Дали бы мне молоток, я бы ему по башке, по башке», — уходя, крикнула Иванова. Ее пришлось успокоить.
Прокурор прочитал обвинительное заключение. «Установлено, что в конце декабря 1992 года Петриченко прибыл на ж/д станцию в Екатеринбурге. Потом приобрел молоток и клофелин для совершения нападения на граждан. Затем он увидел ранее неизвестных ему Гилевых и Верзакова, познакомился с ними и стал с ними распивать спиртные напитки, войдя в доверие к ним», — огласил гособвинитель.
После, по его словам, Петриченко приехал с Гилевым и Верзаковым в Каменск-Уральский, где доехал до дома Ивановых. Ночью 1 января 1994-го он налил клофелин в спиртное, дождался, пока жертвы уснут. А потом напал с молотком сначала на Владимира Иванова (14 ударов). Затем — на Верзакова (13 ударов), сына и дочь Ивановых (5 и 10 ударов), Тамару Гилеву (7 ударов), Людмилу Иванову (7 ударов) и Гилева (8 ударов). У них он украл три норковые шапки и деньги.
«Вину признаю», — заявил Петриченко. Начался допрос Лидии Ивановой: «Дети [Ивановых] выросли на моих глазах. Семья была благополучной, у нас большая семья была. Дети были очень хорошими, мечтали, что вырастут, поступят в институт. Хотели быть инженером и врачом. Они все любили жить, но их планы прервались. <…> Когда на месте происшествия работала милиция, меня туда не пустили, я ушла домой. Потом было опознание, увидела шрам на руке у Володи, детей мне не показали. Вот и все».
По ее словам, Владимир Иванов не одобрял дружбу с Гилевыми. Между ними якобы были ссоры. «Володька был очень спокойным, а Люда любила приукрасить», — вспоминает Иванова. Она планирует заявить гражданский иск к Петриченко.
«У меня дочка до сих пор ревет. Детей-то жалко. Она их ровесница», — сказала другая родственница Валентина со слезами на глазах. Другая потерпевшая Ирина отказалась заявлять иск к Петриченко.
Пятеро взрослых и двое детей были убиты в новогоднюю ночь в 1993 году. Все это время Петриченко удавалось скрываться. О его задержании стало известно 23 января. Силовики поймали его в Благовещенске Амурской области, доставили на Урал и арестовали. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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