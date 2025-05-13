Жительница ХМАО угрожала расправой и изнасилованием сопернице в любовном треугольнике

Полиция разбирается в конфликте, где югорчанка угрожала расправой сопернице
В Нефтеюганске жительница угрожает расправой сопернице, которая якобы вступила в отношения с ее супругом. Полиция начала проверку.
«Нам написала подписчица. Ее преследуют, угрожают физической и сексуальной расправой. Она пьёт антидепрессанты и транквилизаторы», — сообщает telegram-канал «Медвежий Нефтеюганск».
Источник агентства из силовых структур рассказал, что в отношении нападавшей девушки также возбуждено уголовное дело за распространение интимных фотографий своей соперницы. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
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