Жительница ХМАО угрожала расправой и изнасилованием сопернице в любовном треугольнике

Полиция ХМАО разбирается в конфликте, где девушка угрожала сопернице расправой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция разбирается в конфликте, где югорчанка угрожала расправой сопернице
Полиция разбирается в конфликте, где югорчанка угрожала расправой сопернице Фото:

В Нефтеюганске жительница угрожает расправой сопернице, которая якобы вступила в отношения с ее супругом. Полиция начала проверку.

«Нам написала подписчица. Ее преследуют, угрожают физической и сексуальной расправой. Она пьёт антидепрессанты и транквилизаторы», — сообщает telegram-канал «Медвежий Нефтеюганск».

Источник агентства из силовых структур рассказал, что в отношении нападавшей девушки также возбуждено уголовное дело за распространение интимных фотографий своей соперницы. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске жительница угрожает расправой сопернице, которая якобы вступила в отношения с ее супругом. Полиция начала проверку. «Нам написала подписчица. Ее преследуют, угрожают физической и сексуальной расправой. Она пьёт антидепрессанты и транквилизаторы», — сообщает telegram-канал «Медвежий Нефтеюганск». Источник агентства из силовых структур рассказал, что в отношении нападавшей девушки также возбуждено уголовное дело за распространение интимных фотографий своей соперницы. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...