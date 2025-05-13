В ХМАО пройдет шестой в истории региона экозабег

В ХМАО 31 мая в шестой раз в истории региона пройдет акция «Югра-Экозабег. Чисто побегать!». В городах и поселках округа участники выйдут на пробежку с мешками для мусора. Организаторами мероприятия, которое является частью международной экологической акции «Спасти и сохранить», выступают Департамент промышленности ХМАО-Югры, «ЮТЭК — Региональные сети» и «Югра-Экология», а также власти муниципалитетов.
«Это не соревнования, а совместная тренировка. В экозабеге нет первых и последних мест, но есть победитель. Это природа. Приглашаем всех неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды и чистоте родного края вместе с нами выйти на пробежку с мешком для мусора», — отметил руководитель «Югра-Экологии» Максим Медведев.
В этом году экозабег поддержит «Движение первых», его семейное сообщество «Родные-Любимые» присоединится к мероприятию в муниципалитетах округа. Ранее «Югра-Экология» и общероссийское общественно-государственное движение подписали соглашение о сотрудничестве.
Города и поселки округа самостоятельно выбирают для экозабега популярные у жителей маршруты. Информация о них публикуется в социальных сетях органов власти с хештегом #ЧистоПобегать. Например, в Ханты-Мансийске участники выйдут на пробежку вдоль лесополосы в микрорайоне «Гидронамыв».
Традиционно во время мероприятия жителям предлагают поучаствовать в фотоконкурсе на самую необычную находку. Так, 2024 году две участницы принесли к финишу старое кресло.
Экозабеги по инициативе регоператора по обращению с ТКО проводятся в Югре с 2019 года. Участники самой первой пробежки в Ханты-Мансийске собрали 500 кг мусора. Во время юбилейного экозабега в 2024 году первое место по весу мешка занял участник из Нефтеюганска Александр Андрюшин. Он собрал во время бега 58 кг мусора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!