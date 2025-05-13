Тамара Семина объяснила, почему Нину Гребешкову проводят без пышностей

Прощание с актрисой Ниной Гребешковой пройдет 14 мая в Москве в закрытом формате. Без поклонников, прессы и журналистов: смогут присутствовать только родные и близкие. Легендарная актриса Тамара Семина объяснила корреспонденту URA.RU, почему семья решила не устраивать пышную церемонию прощания, как обычно принято в актерской среде.
«Это ее желание: его нельзя осуждать, — говорит Тамара Петровна. — Я тоже не люблю публичность. Эти „охи“ и „ахи“, все эти притворные дела… Кому это нужно? Нине точно сейчас не нужно. Кто ее любил, так и любит. И будет продолжать любить даже после ее ухода, и добрым словом вспоминать. А все остальное — пустое».
Семина дружила с Ниной Гребешковой на протяжении многих лет: они познакомились еще в советское время. Вдову Гайдая Тамара Петровна вспоминает только добрыми словами. Говорит, что среди коллег она всегда выделялась отзывчивостью и добротой.
«Жаль, жаль, жаль, что все так произошло, — вздыхает Тамара Петровна. — Она была замечательная, прекрасная. 94 года прожила! Слава Богу! Она жила честно, откровенно, никаких подлостей не совершала. За это ее любили. Нина была замечательным, отзывчивым человеком. Она всех любила, и ее все любили! И внучка ее безумно любила! Очень хорошая у них семья».
Напомним, что Нину Гребешкову похоронят 14 мая 2025 года на Кунцевском кладбище. Свой последний приют Нина Павловна найдет рядом с мужем — легендарным режиссером Леонидом Гайдаем. Сообщается, что сами похороны пройдут в открытом формате. На кладбище с Ниной Павловной смогут проститься ее многочисленные поклонники.
Родные актрисы еще не озвучили точную причину смерти знаменитости. Но в актерской среде говорят, что Нина Павловна ушла из-за сердечной недостаточности.
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