В Новом Уренгое горит деревянный дом. Видео

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В Новом Уренгое горит деревянный расселенный дом (фото из архива)
В Новом Уренгое горит деревянный расселенный дом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом на улице Заозерной. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В южной части Нового Уренгоя горит расселенный деревянный дом. Подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло на улице Заозерной. По предварительным данным, огонь охватил всю площадь дома. На месте работают пожарные.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом на улице Заозерной. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В южной части Нового Уренгоя горит расселенный деревянный дом. Подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Возгорание произошло на улице Заозерной. По предварительным данным, огонь охватил всю площадь дома. На месте работают пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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