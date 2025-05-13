В Новом Уренгое горит деревянный расселенный дом (фото из архива)
новость из сюжетаПожары деревянных домов в ЯНАО
В Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом на улице Заозерной. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В южной части Нового Уренгоя горит расселенный деревянный дом. Подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло на улице Заозерной. По предварительным данным, огонь охватил всю площадь дома. На месте работают пожарные.
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