Полиция Советского района ХМАО третий день ищет 73-летнего Виктора Гладкова, который ушел в лес в районе озера Щучье недалеко от поселка Малиновский и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается в официальной группе ОМВД в социальной сети «ВКонтакте».
«Полицейскими ОМВД России по Советскому району устанавливается местонахождение пропавшего в лесу Виктора Ивановича Гладкова, проживающего в поселке Малиновский Советского района. 11 мая 2025 он находился в лесном массиве в районе озера Щучье», — указано в сообщении.
Мужчина худощавого телосложения ростом около 170 см, волосы у него седые короткие. В день исчезновения он был одет в зеленую шапку с фонариком, серую кофту, черные штаны и болотные сапоги.
В настоящее время ведутся поиски мужчины, организованы поисковые отряды. Желающих оказать помощь просят обращаться в отдел полиции поселка Пионерский.
Ранее URA.RU писало, что спасатели обнаружили тело без вести пропавшего мужчины. Он пропал в районе острова Баграс Нижневартовского района.
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