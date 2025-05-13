Полиция ХМАО ищет пенсионера, пропавшего в лесу два дня назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесу Советского района ХМАО пропал пенсионер
В лесу Советского района ХМАО пропал пенсионер Фото:

Полиция Советского района ХМАО третий день ищет 73-летнего Виктора Гладкова, который ушел в лес в районе озера Щучье недалеко от поселка Малиновский и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается в официальной группе ОМВД в социальной сети «ВКонтакте».

«Полицейскими ОМВД России по Советскому району устанавливается местонахождение пропавшего в лесу Виктора Ивановича Гладкова, проживающего в поселке Малиновский Советского района. 11 мая 2025 он находился в лесном массиве в районе озера Щучье», — указано в сообщении.

Виктор Гладков, пропавший в Советском районе ХМАО
Виктор Гладков, пропавший в Советском районе ХМАО
Фото:

Мужчина худощавого телосложения ростом около 170 см, волосы у него седые короткие. В день исчезновения он был одет в зеленую шапку с фонариком, серую кофту, черные штаны и болотные сапоги.

В настоящее время ведутся поиски мужчины, организованы поисковые отряды. Желающих оказать помощь просят обращаться в отдел полиции поселка Пионерский.

Ранее URA.RU писало, что спасатели обнаружили тело без вести пропавшего мужчины. Он пропал в районе острова Баграс Нижневартовского района.

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Полиция Советского района ХМАО третий день ищет 73-летнего Виктора Гладкова, который ушел в лес в районе озера Щучье недалеко от поселка Малиновский и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается в официальной группе ОМВД в социальной сети «ВКонтакте». «Полицейскими ОМВД России по Советскому району устанавливается местонахождение пропавшего в лесу Виктора Ивановича Гладкова, проживающего в поселке Малиновский Советского района. 11 мая 2025 он находился в лесном массиве в районе озера Щучье», — указано в сообщении. Мужчина худощавого телосложения ростом около 170 см, волосы у него седые короткие. В день исчезновения он был одет в зеленую шапку с фонариком, серую кофту, черные штаны и болотные сапоги. В настоящее время ведутся поиски мужчины, организованы поисковые отряды. Желающих оказать помощь просят обращаться в отдел полиции поселка Пионерский. Ранее URA.RU писало, что спасатели обнаружили тело без вести пропавшего мужчины. Он пропал в районе острова Баграс Нижневартовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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