Солдаты КНДР использовали российские АК-12 и «Модуль-Кокон» в Курской области

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Корейские бойцы использовали «Модуль-Кокон»
Корейские бойцы использовали «Модуль-Кокон» Фото:
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Солдаты Корейской народной армии, находящиеся в Курской области, были экипированы современным российским стрелковым оружием и средствами защиты. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обзор», опубликовав подробности о снаряжении северокорейских военнослужащих, участвующих в выполнении задач на территории России.

По их данным, бойцы КНДР использовали комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зеленой камуфляжной расцветке (ЕМР), а также защитные шлемы MICH2000 и бронежилеты «Модуль-Кокон» с установленными стальными плитами, обеспечивающими уровень защиты Бр4. Такая плита может остановить пулю патрона калибра 7,62 на 39 миллиметров, — говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащие были вооружены автоматами Калашникова АК-12 образца 2021 года, оснащенными современными коллиматорными прицелами 1П87 второго поколения.

В дополнение к основному вооружению и защите, северокорейские солдаты получили индивидуальные аптечки АППИ-7 и АППИ-8 для оказания первой медицинской помощи. Отмечается, что российское снаряжение обеспечивает высокий уровень безопасности и функциональности для пехоты, участвующей в современных боевых действиях.

В конце апреля начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов впервые официально признал участие северокорейских военнослужащих в освобождении территории Курской области от украинских подразделений. Ввод северокорейских войск в Курскую область осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Соответствующее решение было принято главой КНДР Ким Чен Ыном, который отметил, что сложившаяся военно-политическая ситуация подпадает под действие четвертой статьи двустороннего договора.

Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи дала высокую оценку мужеству и самоотверженности подразделений вооруженных сил КНДР, принимавших участие в операции на территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил благодарность северокорейским военным за участие в разгроме украинских формирований в регионе, напоминает телеканал 360.

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Солдаты Корейской народной армии, находящиеся в Курской области, были экипированы современным российским стрелковым оружием и средствами защиты. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обзор», опубликовав подробности о снаряжении северокорейских военнослужащих, участвующих в выполнении задач на территории России. По их данным, бойцы КНДР использовали комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зеленой камуфляжной расцветке (ЕМР), а также защитные шлемы MICH2000 и бронежилеты «Модуль-Кокон» с установленными стальными плитами, обеспечивающими уровень защиты Бр4. Такая плита может остановить пулю патрона калибра 7,62 на 39 миллиметров, — говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащие были вооружены автоматами Калашникова АК-12 образца 2021 года, оснащенными современными коллиматорными прицелами 1П87 второго поколения. В дополнение к основному вооружению и защите, северокорейские солдаты получили индивидуальные аптечки АППИ-7 и АППИ-8 для оказания первой медицинской помощи. Отмечается, что российское снаряжение обеспечивает высокий уровень безопасности и функциональности для пехоты, участвующей в современных боевых действиях. В конце апреля начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов впервые официально признал участие северокорейских военнослужащих в освобождении территории Курской области от украинских подразделений. Ввод северокорейских войск в Курскую область осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Соответствующее решение было принято главой КНДР Ким Чен Ыном, который отметил, что сложившаяся военно-политическая ситуация подпадает под действие четвертой статьи двустороннего договора. Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи дала высокую оценку мужеству и самоотверженности подразделений вооруженных сил КНДР, принимавших участие в операции на территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил благодарность северокорейским военным за участие в разгроме украинских формирований в регионе, напоминает телеканал 360.
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