Свадебная церемония прошла прямо напротив театра драмы
В центре Екатеринбурга рядом с Свердловским театром драмы начали проводить небольшие свадебные церемонии. Для пары привозят все нужные декорации прямо на место проведения.
«Парам привозят белый рояль, ставят столик с игристым и проводят церемонию», — рассказали в telegram-канале «Квартал миллионеров». Одна из пар уже устроила себе такое торжество в центре города. Помимо молодоженов, на церемонии присутствовали только родители и обслуживающий персонал.
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