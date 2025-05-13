13 мая 2025

Молодожены проводят камерные свадьбы в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадебная церемония прошла прямо напротив театра драмы
Свадебная церемония прошла прямо напротив театра драмы Фото:

В центре Екатеринбурга рядом с Свердловским театром драмы начали проводить небольшие свадебные церемонии. Для пары привозят все нужные декорации прямо на место проведения.

«Парам привозят белый рояль, ставят столик с игристым и проводят церемонию», — рассказали в telegram-канале «Квартал миллионеров». Одна из пар уже устроила себе такое торжество в центре города. Помимо молодоженов, на церемонии присутствовали только родители и обслуживающий персонал. 

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В центре Екатеринбурга рядом с Свердловским театром драмы начали проводить небольшие свадебные церемонии. Для пары привозят все нужные декорации прямо на место проведения. «Парам привозят белый рояль, ставят столик с игристым и проводят церемонию», — рассказали в telegram-канале «Квартал миллионеров». Одна из пар уже устроила себе такое торжество в центре города. Помимо молодоженов, на церемонии присутствовали только родители и обслуживающий персонал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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