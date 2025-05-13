13 мая 2025

Бастрыкин вновь взялся за банду подростков, избивающих сверстников в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела
Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

В Сургуте (ХМАО) группа подростков избила троих сверстников и засняла все это на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело, а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследование у окружных следователей.

«В СМИ сообщается, что в городе Сургуте группа молодых людей, в числе которых были несовершеннолетние, совершила противоправные действия в отношении трех подростков и сняла свои действия на видео. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО — Югре расследуется уголовное дело. Глава ведомства затребовал доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Очевидцы утверждают, что дети от 12 до 15 лет сбились в банду и избивают своих сверстников. Все это они снимают на видео, монтируют под музыку ролики и выкладывают их в соцсети.

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В Сургуте (ХМАО) группа подростков избила троих сверстников и засняла все это на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело, а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследование у окружных следователей. «В СМИ сообщается, что в городе Сургуте группа молодых людей, в числе которых были несовершеннолетние, совершила противоправные действия в отношении трех подростков и сняла свои действия на видео. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО — Югре расследуется уголовное дело. Глава ведомства затребовал доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Очевидцы утверждают, что дети от 12 до 15 лет сбились в банду и избивают своих сверстников. Все это они снимают на видео, монтируют под музыку ролики и выкладывают их в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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