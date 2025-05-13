13 мая 2025

Минздрав Прикамья ответил на критику ситуации с лекарствами для детей-инвалидов

Минздрав: в Пермском крае дети-инвалиды обеспечены необходимыми лекарствами
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблем с предоставлением лекарств детям-инвалидам в Прикамье нет, подчеркивают в минздраве
Проблем с предоставлением лекарств детям-инвалидам в Прикамье нет, подчеркивают в минздраве Фото:

В Прикамье всем детям-инвалидам предоставляют необходимые лекарственные препараты, исходя из медицинских показаний. Об этом заявила пресс-служба минздрава региона. По словам специалистов ведомства, на территории «имеет место отказ части родителей от принятия детьми лекарств, зарегистрированных в России». Именно эти семьи обратились с исковыми заявлениями в суд.

«На данный момент одно из таких заявлений рассмотрено. Суд отказал родителям в удовлетворении требований, а действия медработников признаны законными. <...> В Пермском крае достаточно препаратов для обеспечения детей-инвалидов», — объяснили собеседники «Нового компаньона». Вопрос — на особом контроле регионального минздрава.

Днем ранее стало известно, что в информационный центр Следкома России обратилась жительница Прикамья. Она сообщила о нарушении прав своего девятилетнего сына с инвалидностью. По словам заявительницы, речь идет еще о порядка 1,5 тысячи других детей, страдающих аналогичным заболеванием.

В силовом ведомстве уточнили, что в регионе до этого отменили аукционы на приобретение одного из препаратов, поскольку чиновники решили закупить более дешевый аналог. При этом лекарства не были зарегистрированы в РФ и не прошли через необходимые клинические испытания.

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В Прикамье всем детям-инвалидам предоставляют необходимые лекарственные препараты, исходя из медицинских показаний. Об этом заявила пресс-служба минздрава региона. По словам специалистов ведомства, на территории «имеет место отказ части родителей от принятия детьми лекарств, зарегистрированных в России». Именно эти семьи обратились с исковыми заявлениями в суд. «На данный момент одно из таких заявлений рассмотрено. Суд отказал родителям в удовлетворении требований, а действия медработников признаны законными. <...> В Пермском крае достаточно препаратов для обеспечения детей-инвалидов», — объяснили собеседники «Нового компаньона». Вопрос — на особом контроле регионального минздрава. Днем ранее стало известно, что в информационный центр Следкома России обратилась жительница Прикамья. Она сообщила о нарушении прав своего девятилетнего сына с инвалидностью. По словам заявительницы, речь идет еще о порядка 1,5 тысячи других детей, страдающих аналогичным заболеванием. В силовом ведомстве уточнили, что в регионе до этого отменили аукционы на приобретение одного из препаратов, поскольку чиновники решили закупить более дешевый аналог. При этом лекарства не были зарегистрированы в РФ и не прошли через необходимые клинические испытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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