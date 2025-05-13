В Прикамье всем детям-инвалидам предоставляют необходимые лекарственные препараты, исходя из медицинских показаний. Об этом заявила пресс-служба минздрава региона. По словам специалистов ведомства, на территории «имеет место отказ части родителей от принятия детьми лекарств, зарегистрированных в России». Именно эти семьи обратились с исковыми заявлениями в суд.
«На данный момент одно из таких заявлений рассмотрено. Суд отказал родителям в удовлетворении требований, а действия медработников признаны законными. <...> В Пермском крае достаточно препаратов для обеспечения детей-инвалидов», — объяснили собеседники «Нового компаньона». Вопрос — на особом контроле регионального минздрава.
Днем ранее стало известно, что в информационный центр Следкома России обратилась жительница Прикамья. Она сообщила о нарушении прав своего девятилетнего сына с инвалидностью. По словам заявительницы, речь идет еще о порядка 1,5 тысячи других детей, страдающих аналогичным заболеванием.
В силовом ведомстве уточнили, что в регионе до этого отменили аукционы на приобретение одного из препаратов, поскольку чиновники решили закупить более дешевый аналог. При этом лекарства не были зарегистрированы в РФ и не прошли через необходимые клинические испытания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!