Россия впервые проведет учения с Шри-Ланкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные РФ и Шри-Ланки примут участие в первых совместных антитеррористических учениях
Военные РФ и Шри-Ланки примут участие в первых совместных антитеррористических учениях Фото:

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых совместных учениях России и Шри-Ланки, посвященных противодействию международному терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм», — передает пресс-служба слова помощника командующего войсками ВВО полковника Ивана Тараева.

Военнослужащие обеих стран в рамках учений будут отрабатывать способы координации и взаимодействия между подразделениями при противодействии условным террористическим формированиям. Основная задача мероприятий заключается в повышении уровня слаженности и совершенствовании практических навыков ведения боевых действий в условиях джунглей и городской застройки. Место проведения учений и сроки их проведения пока не разглашаются.

На Шри-Ланке уже завершилась конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений. В составе российской делегации на мероприятии присутствовали представители ВВО, возглавляемые помощником командующего войсками ВВО по вопросам международного сотрудничества полковником Иваном Тараевым. Вооруженные силы Шри-Ланки представляли военнослужащие под руководством заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-майора Амарапалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых совместных учениях России и Шри-Ланки, посвященных противодействию международному терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО. «Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм», — передает пресс-служба слова помощника командующего войсками ВВО полковника Ивана Тараева. Военнослужащие обеих стран в рамках учений будут отрабатывать способы координации и взаимодействия между подразделениями при противодействии условным террористическим формированиям. Основная задача мероприятий заключается в повышении уровня слаженности и совершенствовании практических навыков ведения боевых действий в условиях джунглей и городской застройки. Место проведения учений и сроки их проведения пока не разглашаются. На Шри-Ланке уже завершилась конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений. В составе российской делегации на мероприятии присутствовали представители ВВО, возглавляемые помощником командующего войсками ВВО по вопросам международного сотрудничества полковником Иваном Тараевым. Вооруженные силы Шри-Ланки представляли военнослужащие под руководством заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-майора Амарапалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...