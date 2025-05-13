Прокуратура назвала причины плохой воды в Ноябрьске и нашла виновных

Прокуратура города Ноябрьска провела проверку по сообщениям в СМИ о качестве питьевой воды, поставляемой жителям. Об этом сообщили на официальном сайте окружной прокуратуры.
"В ходе проверки установлено, что в результате нарушения работы водоочистных сооружений вода потребителям предоставлялась ненадлежащего качества. С целью устранения нарушений прокурор внес представление руководителю АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», — говорится в релизе надзорного ведомства.
По данным источника, меры уже принимаются. Кроме этого, решается вопрос о перерасчете платы за коммунальные услуги на участках, где зафиксированы нарушения.
Кроме этого, виновное должностное и юридическое лицо вызваны в прокуратуру города. Не исключено, что их привлекут к административной ответственности.
Ранее в Ноябрьске из-за отключения электричества водоочистные сооружения не работали около полутора часов, что привело к подаче жителям воды ненадлежащего качества. По данным прокуратуры, технические неполадки и переход на другой насос вызвали подъем отложений в водопроводе. Сейчас оборудование функционирует в штатном режиме, а действия ресурсоснабжающей организации находятся на контроле надзорных органов.
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