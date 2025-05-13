13 мая 2025

Прокуратура назвала причины плохой воды в Ноябрьске и нашла виновных

Прокуратура Ноябрьска: жителям поставляли питьевую воду ненадлежащего качества
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ноябрьска постоянно жалуются на плохую воду
Жители Ноябрьска постоянно жалуются на плохую воду Фото:

Прокуратура города Ноябрьска провела проверку по сообщениям в СМИ о качестве питьевой воды, поставляемой жителям. Об этом сообщили на официальном сайте окружной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что в результате нарушения работы водоочистных сооружений вода потребителям предоставлялась ненадлежащего качества. С целью устранения нарушений прокурор внес представление руководителю АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», — говорится в релизе надзорного ведомства. 

По данным источника, меры уже принимаются. Кроме этого, решается вопрос о перерасчете платы за коммунальные услуги на участках, где зафиксированы нарушения.

Кроме этого, виновное должностное и юридическое лицо вызваны в прокуратуру города. Не исключено, что их привлекут к административной ответственности. 

Ранее в Ноябрьске из-за отключения электричества водоочистные сооружения не работали около полутора часов, что привело к подаче жителям воды ненадлежащего качества. По данным прокуратуры, технические неполадки и переход на другой насос вызвали подъем отложений в водопроводе. Сейчас оборудование функционирует в штатном режиме, а действия ресурсоснабжающей организации находятся на контроле надзорных органов.

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Прокуратура города Ноябрьска провела проверку по сообщениям в СМИ о качестве питьевой воды, поставляемой жителям. Об этом сообщили на официальном сайте окружной прокуратуры. "В ходе проверки установлено, что в результате нарушения работы водоочистных сооружений вода потребителям предоставлялась ненадлежащего качества. С целью устранения нарушений прокурор внес представление руководителю АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», — говорится в релизе надзорного ведомства.  По данным источника, меры уже принимаются. Кроме этого, решается вопрос о перерасчете платы за коммунальные услуги на участках, где зафиксированы нарушения. Кроме этого, виновное должностное и юридическое лицо вызваны в прокуратуру города. Не исключено, что их привлекут к административной ответственности.  Ранее в Ноябрьске из-за отключения электричества водоочистные сооружения не работали около полутора часов, что привело к подаче жителям воды ненадлежащего качества. По данным прокуратуры, технические неполадки и переход на другой насос вызвали подъем отложений в водопроводе. Сейчас оборудование функционирует в штатном режиме, а действия ресурсоснабжающей организации находятся на контроле надзорных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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