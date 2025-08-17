17 августа 2025

Дожди, грозы и туман: Ямал всю неделю будет заливать дождями

На Ямале ожидается дождливая неделя с грозами
Грозы придут в самые крупные города Ямала
Грозы придут в самые крупные города Ямала Фото:

На Ямале следующая неделя с 18 по 24 августа будет сопровождаться преимущественно дождливыми днями. Местами будут грозы, в ночные и утренние часы ожидается туман. По прогнозам синоптиков, самыми теплыми днями станут понедельник и среда — днем воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 18 августа на территории округа облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью в среднем +12, +17 градусов, днем +21, +26», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также дожди, но будет прохладней. Днем столбики термометров покажут в среднем +15 градусов. В среду тепло вернется — ночью +10, +15, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

Какая погода будет в Салехарде: 18-24 августа

Погода в Салехарде будет дождливая, а в понедельник, вторник и четверг ожидаются грозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от +12 до +14 градусов. Днем будет от +18 до +22. Самый теплый день будет в четверг, а самый прохладный — в воскресенье, 24 августа.

  • Понедельник, 18 августа. Ночь +14, день +21. Дождь, гроза, ветер 2-5 м/с.
  • Вторник, 19 августа. Ночь +13, день +18. Дождь, гроза, ветер 3-7 м/с.
  • Среда, 20 августа. Ночь +13, день +19. Малооблачно, дождь, ветер 2-6 м/с.
  • Четверг, 21 августа. Ночь +13, день +22. Дождь, гроза, ветер 4/7 м/с.
  • Пятница, 22 августа. Ночь +15, день +20. Дождь, ветер 3-7 м/с.
  • Суббота, 23 августа. Ночь +13, день +20. Пасмурно, дождь, ветер 3-8 м/с.
  • Воскресенье, 24 августа. Ночь +12, день +18. Пасмурно, дождь, ветер 3-6 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

Погода в Новом Уренгое будет преимущественно дождливая, сухо будет только в четверг и в воскресенье. В пятницу и субботу ожидаются грозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от +13 до +15 градусов. Днем будет от +19 до +23. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота, а самой прохладной будет среда.

  • Понедельник, 18 августа. Ночь +14, день +21. Дождь, ветер 3-6 м/с.
  • Вторник, 19 августа. Ночь +14, день +22. Малооблачно, дождь, ветер 4-7 м/с.
  • Среда, 20 августа. Ночь +14, день +19. Малооблачно, дождь, ветер 4-8 м/с.
  • Четверг, 21 августа. Ночь +13, день +22. Малооблачно, туман, ветер 2-5 м/с.
  • Пятница, 22 августа. Ночь +15, день +23. Дождь, гроза, ветер 4-10 м/с.
  • Суббота, 23 августа. Ночь +14, день +23. Дождь, гроза, ветер 4-11 м/с.
  • Воскресенье, 24 августа. Ночь +13, день +22. Малооблачно, туман, ветер 5-8 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 18 по 24 августа 

Погода в Ноябрьске в будние дни будет сопровождаться дождями. А вот в выходные будет сухо. Температура воздуха ночью в среднем составит от +12 до +15 градусов. Днем будет от +19 до +24. Самым теплым днем станет пятница, а самым прохладным — понедельник.

  • Понедельник, 18 августа. Ночь +14, день +19. Дождь, гроза, ветер 3-6 м/с.
  • Вторник, 19 августа. Ночь +13, день +21. Дождь, ветер 3-7 м/с.
  • Среда, 20 августа. Ночь +14, день +20. Дождь, ветер 3-7 м/с.
  • Четверг, 21 августа. Ночь +14, день +23. Дождь, ветер 3-7 м/с.
  • Пятница, 22 августа. Ночь +15, день +24. Дождь, ветер 3-7 м/с.
  • Суббота, 23 августа. Ночь +14, день +23. Ясно, туман, ветер 4-8 м/с.
  • Воскресенье, 24 августа. Ночь +12, день +21. Малооблачно, туман, ветер 5-8 м/с.

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

