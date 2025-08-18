Под завалами на месте взрыва в Рязанской области нашли тела еще двух человек

В Рязанской области обнаружили тела двух человек, которые находились под завалами на месте взрыва на заводе «Эластик» в поселке Лесной. Об этом рассказали в МЧС по региону.
«Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов предприятия в Рязанской области. [Таким образом,] количество погибших увеличилось до 23», — сказано в сообщении МЧС по Рязанской области.
Ранее сообщалось, что работы по разбору завалов осуществляются на трех ключевых зонах территории завода. На участке площадью три тысячи квадратных метров уже убраны около 50 процентов обрушившихся конструкций. Специалисты кинологических подразделений МЧС завершили осмотр всех помещений предприятия на предмет обнаружения возможных выживших. Психологи МЧС продолжают оказывать необходимую поддержку пострадавшим и членам их семей.
Взрыв на заводе «Эластик» произошел утром 15 августа в поселке Лесной Рязанской области. По данным оперштаба, 17 пострадавших направлены на лечение в Москву: из них 14 находятся в тяжелом состоянии и трое — в средней степени тяжести. Остальные лечатся в Рязани. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ранее появилась информация, что количество пострадавших от взрыва достигло 154 человек.
