ЯНАО и ХМАО вошли в тройку лидеров по уровню зарплат в РФ

Ямал возглавил рейтинг регионов по доле работников с зарплатами выше среднероссийских — почти две трети жителей получают повышенную оплату труда. ХМАО занял почетное третье место с показателем 52,7%. Об этом сообщает издание РИА Новости.
«В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа», — сообщается на сайте издания. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг.
Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ (55,1% работников с высокими зарплатами). Успех этих регионов эксперты связывают с высокими зарплатами в нефтегазовой отрасли при относительно умеренных ценах на товары и услуги.
