В аэропорту Салехарда задерживается рейс из Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга второй день массово задерживают вылеты самолетов
В аэропорту Салехарда задерживается прилет рейса авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта города.
«Рейс ЛА 121 Екатеринбург — Салехард, прилет в 09:50. Задерживается, расчетное время прилета 11:15», — говорится на сайте аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 18 августа задерживаются рейсы в Калининград и Салехард. Днем 17 августа в воздушной гавани также были задержаны вылеты в Оренбург, Сочи, Иркутск и Владивосток, а рейс в Москву и вовсе отменили.
