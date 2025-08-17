17 августа 2025

В аэропорту Салехарда задерживается рейс из Екатеринбурга

В аэропорту Салехарда задерживается прилет рейса авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта города.

«Рейс ЛА 121 Екатеринбург — Салехард, прилет в 09:50. Задерживается, расчетное время прилета 11:15», — говорится на сайте аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 18 августа задерживаются рейсы в Калининград и Салехард. Днем 17 августа в воздушной гавани также были задержаны вылеты в Оренбург, Сочи, Иркутск и Владивосток, а рейс в Москву и вовсе отменили.

