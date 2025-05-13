В Челябинске полицейский спас женщину от ревнивца с ножом

В Челябинске старший оперуполномоченный городского УМВД спас женщину от ревнивца с ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, возвращаясь со службы, он услышал крики о помощи и не посмел остаться в стороне.
«Бросившись на помощь, полицейский обнаружил женщину с множественными ножевыми ранениями. Рядом мелькнула фигура убегающего мужчины. Не теряя ни секунды, оперативник бросился в погоню, одновременно передав информацию в дежурную часть райотдела полиции и попросив других очевидцев вызвать скорую помощь. Настигнув злоумышленника, страж порядка ограничил его движения брючным ремнем. После чего вернулся к пострадавшей, чтобы вместе с другими свидетелями принять первоочередные меры по спасению челябинки, зажимая раны до приезда медицинских работников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На месте следственно-оперативная группа установила, что мужчина напал на женщину из ревности. Он нанес ей множество ударов ножом, но довести преступный умысел до конца не смог. Челябинку госпитализировали.
«Подозреваемого полицейские доставили в Отдел полиции «Центральный». В районном следственном отделе СУ СК России по Челябинской области в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В порядке статьи 91 УПК РФ задержанный водворен в изолятор временного содержания», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе СКР по региону сообщили, что в настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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