13 мая 2025

На трассе в ЯНАО из-за капремонта ввели реверсивное движение

На дороге Надым — Салехард начался капитальный ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в ЯНАО ввели режим реверсивного движения
На трассе в ЯНАО ввели режим реверсивного движения Фото:

На автодороге Надым — Салехард начался капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Работы выполняет подрядная организация по плану обновления дорожной инфраструктуры Ямала, сообщает окружной департамент транспорта. 

«Работы стартуют на участке 1015 — 1020 км. Здесь подрядчик отфрезерует старый асфальт, укрепит земляное полотно и основание дороги, укрепит обочины и откосы с погружением шпунтовых свай, уложит новый асфальт», — говорится в telegram-канале ведомства. 

На время проведения работ на участке введено реверсивное движение. Это означает, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе с чередованием направлений, регулируемым дорожными знаками и светофорами.

Ранее, 19 апреля, на автодороге Надым — Салехард уже вводились ограничения движения из-за ремонта моста через реку Хойзериена на 1261 км трассы. Тогда для легковых автомобилей организовали реверсивное движение, а для грузовых временно ограничивали проезд. Подобные меры регулярно применяются на ямальских дорогах в рамках обновления транспортной инфраструктуры региона.

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На автодороге Надым — Салехард начался капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Работы выполняет подрядная организация по плану обновления дорожной инфраструктуры Ямала, сообщает окружной департамент транспорта.  «Работы стартуют на участке 1015 — 1020 км. Здесь подрядчик отфрезерует старый асфальт, укрепит земляное полотно и основание дороги, укрепит обочины и откосы с погружением шпунтовых свай, уложит новый асфальт», — говорится в telegram-канале ведомства.  На время проведения работ на участке введено реверсивное движение. Это означает, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе с чередованием направлений, регулируемым дорожными знаками и светофорами. Ранее, 19 апреля, на автодороге Надым — Салехард уже вводились ограничения движения из-за ремонта моста через реку Хойзериена на 1261 км трассы. Тогда для легковых автомобилей организовали реверсивное движение, а для грузовых временно ограничивали проезд. Подобные меры регулярно применяются на ямальских дорогах в рамках обновления транспортной инфраструктуры региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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