На трассе в ЯНАО из-за капремонта ввели реверсивное движение

На автодороге Надым — Салехард начался капитальный ремонт на участке с 1015 по 1020 километр. Работы выполняет подрядная организация по плану обновления дорожной инфраструктуры Ямала, сообщает окружной департамент транспорта.
«Работы стартуют на участке 1015 — 1020 км. Здесь подрядчик отфрезерует старый асфальт, укрепит земляное полотно и основание дороги, укрепит обочины и откосы с погружением шпунтовых свай, уложит новый асфальт», — говорится в telegram-канале ведомства.
На время проведения работ на участке введено реверсивное движение. Это означает, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе с чередованием направлений, регулируемым дорожными знаками и светофорами.
Ранее, 19 апреля, на автодороге Надым — Салехард уже вводились ограничения движения из-за ремонта моста через реку Хойзериена на 1261 км трассы. Тогда для легковых автомобилей организовали реверсивное движение, а для грузовых временно ограничивали проезд. Подобные меры регулярно применяются на ямальских дорогах в рамках обновления транспортной инфраструктуры региона.
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