13 мая 2025

Медиахолдинг в Пермском крае получил многомиллионный доход

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиахолдинг кратно увеличил чистую прибыль
Медиахолдинг кратно увеличил чистую прибыль Фото:

Медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей.

«ООО „Чусовское телевидение „Союз-ТВ““, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 13,1 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составила 5 тысяч рублей.

Чусовское телевидение «Союз-ТВ» находится в Чусовом Пермского края. Управляет городской телекомпанией, которая раньше принадлежала муниципалитету, и газетой «Чусовской рабочий», которая издается с 1920 года и известна по фильму «Девчата».

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.

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Медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей. «ООО „Чусовское телевидение „Союз-ТВ““, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 13,1 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составила 5 тысяч рублей. Чусовское телевидение «Союз-ТВ» находится в Чусовом Пермского края. Управляет городской телекомпанией, которая раньше принадлежала муниципалитету, и газетой «Чусовской рабочий», которая издается с 1920 года и известна по фильму «Девчата». Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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