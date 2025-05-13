Медиахолдинг в Пермском крае получил многомиллионный доход

Медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей.
«ООО „Чусовское телевидение „Союз-ТВ““, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 13,1 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составила 5 тысяч рублей.
Чусовское телевидение «Союз-ТВ» находится в Чусовом Пермского края. Управляет городской телекомпанией, которая раньше принадлежала муниципалитету, и газетой «Чусовской рабочий», которая издается с 1920 года и известна по фильму «Девчата».
Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.
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