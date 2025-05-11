Пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль

ООО «Большая земля», управляющая заводом по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Большая земля“ за 2024 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 218,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 182,6 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2009 году. Завод производит навесное и прицепное оборудование на тракторы, коммунальные щетки для очистки улиц и другое оборудование.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %.
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