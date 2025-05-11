11 мая 2025

Пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль компании достигла 218 млн рублей
Прибыль компании достигла 218 млн рублей Фото:

ООО «Большая земля», управляющая заводом по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Большая земля“ за 2024 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 218,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 182,6 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2009 году. Завод производит навесное и прицепное оборудование на тракторы, коммунальные щетки для очистки улиц и другое оборудование.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %.

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ООО «Большая земля», управляющая заводом по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Большая земля“ за 2024 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 218,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 182,6 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2009 году. Завод производит навесное и прицепное оборудование на тракторы, коммунальные щетки для очистки улиц и другое оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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