В Челябинске цыганка получила маткапитал за двух несуществующих детей

В Челябинске цыганка обманом получила выплаты по маткапиталу за двух несуществующих детей. Полиция раскрыла схему и задержала женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении мошенницы возбуждены уголовные дела.
«Женщина предоставила ложные сведения в отдел ЗАГС о рождении фактически не существующих детей. Затем она обратилась в Управление социальной защиты населения для получения материнского капитала, тем самым совершила хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта „Демография“. Помимо маткапитала на двух нерожденных детей, женщина получила и другие социальные выплаты и пособия на общую сумму около 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД по региону задержали цыганку. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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