Племянник опекунши, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева, признал вину

14 мая 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Фигурант уголовного дела Даниил Егольников признал вину (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Даниил Егольников, являющийся племянником супруга опекунши Вероники Наумовой, дал признательные показания о своем участии в издевательствах над шестилетним приемным ребенком Далером Бобиевым из Екатеринбурга. По его словам, опекунша душила мальчика с целью спровоцировать у него приступы и впоследствии оформить инвалидность для получения соответствующих выплат. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Егольникову предъявлены обвинения в истязании и противозаконном лишении свободы, не связанном с похищением человека. В ходе слушаний он признал свою вину. Как утверждает подсудимый, Наумова принуждала его снимать на мобильный телефон сцены издевательств над Далером. Кроме того, по его словам, она заставляла его шлепать мальчика, и Егольников выполнял эти указания. Наумова применяла пытки в отношении ребенка с целью оформления и получения пособий по инвалидности», — отметил собеседник агентства. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Через три дня после сообщения о пропаже Далера его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье Наумовых. В ходе расследования установлено, что причиной гибели мальчика стали жестокие действия его приемной матери Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были заслушаны показания многочисленных свидетелей. Изначально племянник Даниил Егольников, также воспитывавшийся в семье Наумовых, проходил по делу как свидетель, однако позднее ему было предъявлено обвинение. Суд приговорил супруга опекунши Александра Наумова к пяти годам лишения свободы за совершенные им истязания. Особое внимание в ходе процесса уделяется показаниям приемной дочери Даши, которая считается ключевым свидетелем обвинения. Тем не менее, как отмечают источники агентства, защита оспаривает достоверность ее свидетельств. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даниил Егольников, являющийся племянником супруга опекунши Вероники Наумовой, дал признательные показания о своем участии в издевательствах над шестилетним приемным ребенком Далером Бобиевым из Екатеринбурга. По его словам, опекунша душила мальчика с целью спровоцировать у него приступы и впоследствии оформить инвалидность для получения соответствующих выплат. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Егольникову предъявлены обвинения в истязании и противозаконном лишении свободы, не связанном с похищением человека. В ходе слушаний он признал свою вину. Как утверждает подсудимый, Наумова принуждала его снимать на мобильный телефон сцены издевательств над Далером. Кроме того, по его словам, она заставляла его шлепать мальчика, и Егольников выполнял эти указания. Наумова применяла пытки в отношении ребенка с целью оформления и получения пособий по инвалидности», — отметил собеседник агентства. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Через три дня после сообщения о пропаже Далера его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье Наумовых. В ходе расследования установлено, что причиной гибели мальчика стали жестокие действия его приемной матери Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были заслушаны показания многочисленных свидетелей. Изначально племянник Даниил Егольников, также воспитывавшийся в семье Наумовых, проходил по делу как свидетель, однако позднее ему было предъявлено обвинение. Суд приговорил супруга опекунши Александра Наумова к пяти годам лишения свободы за совершенные им истязания. Особое внимание в ходе процесса уделяется показаниям приемной дочери Даши, которая считается ключевым свидетелем обвинения. Тем не менее, как отмечают источники агентства, защита оспаривает достоверность ее свидетельств. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.