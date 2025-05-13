13 мая 2025

Племянник опекунши, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева, признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, егольников даниил
Фигурант уголовного дела Даниил Егольников признал вину (архивное фото) Фото:

Даниил Егольников, являющийся племянником супруга опекунши Вероники Наумовой, дал признательные показания о своем участии в издевательствах над шестилетним приемным ребенком Далером Бобиевым из Екатеринбурга. По его словам, опекунша душила мальчика с целью спровоцировать у него приступы и впоследствии оформить инвалидность для получения соответствующих выплат. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Егольникову предъявлены обвинения в истязании и противозаконном лишении свободы, не связанном с похищением человека. В ходе слушаний он признал свою вину. Как утверждает подсудимый, Наумова принуждала его снимать на мобильный телефон сцены издевательств над Далером. Кроме того, по его словам, она заставляла его шлепать мальчика, и Егольников выполнял эти указания. Наумова применяла пытки в отношении ребенка с целью оформления и получения пособий по инвалидности», — отметил собеседник агентства.

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Через три дня после сообщения о пропаже Далера его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье Наумовых. В ходе расследования установлено, что причиной гибели мальчика стали жестокие действия его приемной матери Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были заслушаны показания многочисленных свидетелей.

Изначально племянник Даниил Егольников, также воспитывавшийся в семье Наумовых, проходил по делу как свидетель, однако позднее ему было предъявлено обвинение. Суд приговорил супруга опекунши Александра Наумова к пяти годам лишения свободы за совершенные им истязания. Особое внимание в ходе процесса уделяется показаниям приемной дочери Даши, которая считается ключевым свидетелем обвинения. Тем не менее, как отмечают источники агентства, защита оспаривает достоверность ее свидетельств. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Даниил Егольников, являющийся племянником супруга опекунши Вероники Наумовой, дал признательные показания о своем участии в издевательствах над шестилетним приемным ребенком Далером Бобиевым из Екатеринбурга. По его словам, опекунша душила мальчика с целью спровоцировать у него приступы и впоследствии оформить инвалидность для получения соответствующих выплат. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Егольникову предъявлены обвинения в истязании и противозаконном лишении свободы, не связанном с похищением человека. В ходе слушаний он признал свою вину. Как утверждает подсудимый, Наумова принуждала его снимать на мобильный телефон сцены издевательств над Далером. Кроме того, по его словам, она заставляла его шлепать мальчика, и Егольников выполнял эти указания. Наумова применяла пытки в отношении ребенка с целью оформления и получения пособий по инвалидности», — отметил собеседник агентства. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Через три дня после сообщения о пропаже Далера его тело было обнаружено в гараже, который принадлежит семье Наумовых. В ходе расследования установлено, что причиной гибели мальчика стали жестокие действия его приемной матери Вероники Наумовой. В рамках судебного разбирательства были заслушаны показания многочисленных свидетелей. Изначально племянник Даниил Егольников, также воспитывавшийся в семье Наумовых, проходил по делу как свидетель, однако позднее ему было предъявлено обвинение. Суд приговорил супруга опекунши Александра Наумова к пяти годам лишения свободы за совершенные им истязания. Особое внимание в ходе процесса уделяется показаниям приемной дочери Даши, которая считается ключевым свидетелем обвинения. Тем не менее, как отмечают источники агентства, защита оспаривает достоверность ее свидетельств. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...