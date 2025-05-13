13 мая 2025

В Челябинской области отменен особый режим

В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарная обстановка в регионе стабилизировалась
Пожарная обстановка в регионе стабилизировалась Фото:

В Челябинской области 15 мая будет отменен особый противопожарный режим. Об этом URA.RU сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности (УБЖ).

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, с 15 мая на территории Челябинской области будет отменен особый противопожарный режим. Уважаемые челябинцы, несмотря на снятые ограничения, призываем соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и природу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Режим был введен 24 апреля. Меры были приняты для снижения количество пожаров в области. Штрафы за нарушения были увеличены вдвое.

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В Челябинской области 15 мая будет отменен особый противопожарный режим. Об этом URA.RU сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности (УБЖ). «В связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, с 15 мая на территории Челябинской области будет отменен особый противопожарный режим. Уважаемые челябинцы, несмотря на снятые ограничения, призываем соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и природу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Режим был введен 24 апреля. Меры были приняты для снижения количество пожаров в области. Штрафы за нарушения были увеличены вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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