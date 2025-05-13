В Челябинской области отменен особый режим

В Челябинской области 15 мая будет отменен особый противопожарный режим. Об этом URA.RU сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности (УБЖ).
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, с 15 мая на территории Челябинской области будет отменен особый противопожарный режим. Уважаемые челябинцы, несмотря на снятые ограничения, призываем соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и природу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.
Режим был введен 24 апреля. Меры были приняты для снижения количество пожаров в области. Штрафы за нарушения были увеличены вдвое.
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