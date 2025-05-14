Москалькова: в Стамбуле обсудят возвращение из плена 53 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров, проходящих в Турции, удастся достичь положительного решения по вопросу возвращения 53 граждан из Курской области. На данный момент они находятся в городе Сумы. Об этом заявила Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами по итогу всероссийского координационного совета омбудсменов в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Я думаю, вчера в новостных передачах вы слышали о том, что одним из предметов ближайшего переговорного процесса, который планируется в Турции, <…> будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах в нарушение международного законодательства. [Мы] очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения», — сказала Москалькова.
Ранее Москалькова рассказала, что переговорный процесс по вопросу возвращения жителей Курской области состоялся на границе между Беларусью и Украиной. Она отметила, что те переговоры сопровождались значительными трудностями, пишет Mail.ru.
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