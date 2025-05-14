Москалькова: в Стамбуле обсудят возвращение из плена 53 жителей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалькова надеется, что в Стамбуле обсудят вопрос возвращения граждан Курской области с Украины
Москалькова надеется, что в Стамбуле обсудят вопрос возвращения граждан Курской области с Украины Фото:

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров, проходящих в Турции, удастся достичь положительного решения по вопросу возвращения 53 граждан из Курской области. На данный момент они находятся в городе Сумы. Об этом заявила Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами по итогу всероссийского координационного совета омбудсменов в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Я думаю, вчера в новостных передачах вы слышали о том, что одним из предметов ближайшего переговорного процесса, который планируется в Турции, <…> будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах в нарушение международного законодательства. [Мы] очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения», — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова рассказала, что переговорный процесс по вопросу возвращения жителей Курской области состоялся на границе между Беларусью и Украиной. Она отметила, что те переговоры сопровождались значительными трудностями, пишет Mail.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров, проходящих в Турции, удастся достичь положительного решения по вопросу возвращения 53 граждан из Курской области. На данный момент они находятся в городе Сумы. Об этом заявила Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами по итогу всероссийского координационного совета омбудсменов в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Я думаю, вчера в новостных передачах вы слышали о том, что одним из предметов ближайшего переговорного процесса, который планируется в Турции, <…> будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах в нарушение международного законодательства. [Мы] очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения», — сказала Москалькова. Ранее Москалькова рассказала, что переговорный процесс по вопросу возвращения жителей Курской области состоялся на границе между Беларусью и Украиной. Она отметила, что те переговоры сопровождались значительными трудностями, пишет Mail.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...