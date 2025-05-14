Бренд Uniqlo не вернется в РФ из-за обещания основателя компании

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На основателя компании оказывали давление японские радикальные организации
На основателя компании оказывали давление японские радикальные организации Фото:

Японская компания Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания основателя компании Тадаси Янаи. Об этом сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его (Тадаси Янаи) офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание», — пересказал «Ведомостям» разговор с основателем Uniqlo Алексей Репик. Тадаси Янаи дал личное обещание не возвращаться на российский рынок. По словам Репика, на Янаи оказывали давление японские радикальные организации.

Японская компания Uniqlo окончательно ушла с российского рынка в 2023 году. Решение о прекращении деятельности было принято после волны общественного давления и акций протеста в Японии, связанных с позицией компании по поводу работы в России на фоне событий 2022 года. В марте 2022 года Uniqlo заявила о продолжении работы, аргументируя это тем, что одежда — жизненно необходимый товар. Однако после критики и протестов в Японии руководство компании пересмотрело свою позицию.

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Японская компания Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания основателя компании Тадаси Янаи. Об этом сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его (Тадаси Янаи) офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание», — пересказал «Ведомостям» разговор с основателем Uniqlo Алексей Репик. Тадаси Янаи дал личное обещание не возвращаться на российский рынок. По словам Репика, на Янаи оказывали давление японские радикальные организации. Японская компания Uniqlo окончательно ушла с российского рынка в 2023 году. Решение о прекращении деятельности было принято после волны общественного давления и акций протеста в Японии, связанных с позицией компании по поводу работы в России на фоне событий 2022 года. В марте 2022 года Uniqlo заявила о продолжении работы, аргументируя это тем, что одежда — жизненно необходимый товар. Однако после критики и протестов в Японии руководство компании пересмотрело свою позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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