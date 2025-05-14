В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом
В Перми замечен кортеж Дмитрия Медведева. В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом.
«В рамках визита он намерен ознакомиться с работой Пермского порохового завода, Мотовилихинских заводов, а также Пермского завода „Машиностроитель“. Кроме того, не исключается возможность посещения недавно выведенного из процедуры банкротства Завода имени Дзержинского», — сообщают источники URA.RU.
Также существует вероятность визита политика в Свердловскую область. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.
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