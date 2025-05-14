В Перми замечен кортеж Дмитрия Медведева. Видео

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В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом
В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом Фото:

В Перми замечен кортеж Дмитрия Медведева. В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом. 

«В рамках визита он намерен ознакомиться с работой Пермского порохового завода, Мотовилихинских заводов, а также Пермского завода „Машиностроитель“. Кроме того, не исключается возможность посещения недавно выведенного из процедуры банкротства Завода имени Дзержинского», — сообщают источники URA.RU.

Также существует вероятность визита политика в Свердловскую область. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

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В Перми замечен кортеж Дмитрия Медведева. В соцсетях очевидцы публикуют видео об этом.  «В рамках визита он намерен ознакомиться с работой Пермского порохового завода, Мотовилихинских заводов, а также Пермского завода „Машиностроитель“. Кроме того, не исключается возможность посещения недавно выведенного из процедуры банкротства Завода имени Дзержинского», — сообщают источники URA.RU. Также существует вероятность визита политика в Свердловскую область. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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