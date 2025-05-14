Папа Римский захотел стать посредником на мирных переговорах

Папа Римский Лев XIV выразил готовность стать посредником в международных переговорах. Об этом он сообщил на встрече с представителями Восточных католических церквей.
«Я обращаюсь к мировым лидерам от всего сердца: давайте встретимся, давайте говорить, давайте вести переговоры. Люди по всему миру жаждут мира», — сказал понтифик, пишет Yeni ?afak. Он заявил о готовности Ватикана принять на себя роль посредника в переговорах между лидерами конфликтующих государств. Папа отметил, что Святой Престол традиционно выступает за мир и диалог, и сейчас, как никогда, готов помочь сторонам встретиться лицом к лицу и начать переговоры.
Ранее издание La Repubblica писало, что Папа Римский Лев XIV рассматривает возможность совершения первого официального визита в Украину. В ходе своей первой проповеди Папа выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины и в секторе Газа.
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