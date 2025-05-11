Новый Папа Римский призвал к миру на Украине

Новый папа Римский Лев XIV, избранный 8 мая, в своей первой проповеди призвал к прекращению огня на Украине и в секторе Газа, обратившись к верующим с молитвой Regina Caeli из Ватикана. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«Я обращаюсь к сильным мира сего <...>. Я призываю к справедливому миру для Украины, прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников», — заявил Лев XIV, выступая с центральной лоджии базилики Святого Петра.
Кардинал Роберт Превост, избранный главой Римско-католической церкви 8 мая, принял имя Лев XIV. На следующий день он возглавил Святую мессу в Сикстинской капелле вместе с Коллегией кардиналов. Согласно расписанию пресс-службы Святого престола, официальная месса по случаю инаугурации нового папы состоится 18 мая.
Предшественник Льва XIV, папа Франциск, скончался 21 апреля 2025 года от инсульта в возрасте 88 лет. Его похороны прошли 26 апреля, а гроб с телом понтифика был помещён в склеп базилики Санта-Мария-Маджоре. Лев XIV, продолжая миротворческую миссию своего предшественника, уже в первой речи обозначил приоритетность урегулирования конфликтов в мире.
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