Новый Папа Римский призвал к миру на Украине

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Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди призвал к миру на Украине
Папа Римский Лев XIV в своей первой проповеди призвал к миру на Украине Фото:

Новый папа Римский Лев XIV, избранный 8 мая, в своей первой проповеди призвал к прекращению огня на Украине и в секторе Газа, обратившись к верующим с молитвой Regina Caeli из Ватикана. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Я обращаюсь к сильным мира сего <...>. Я призываю к справедливому миру для Украины, прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников», — заявил Лев XIV, выступая с центральной лоджии базилики Святого Петра.

Кардинал Роберт Превост, избранный главой Римско-католической церкви 8 мая, принял имя Лев XIV. На следующий день он возглавил Святую мессу в Сикстинской капелле вместе с Коллегией кардиналов. Согласно расписанию пресс-службы Святого престола, официальная месса по случаю инаугурации нового папы состоится 18 мая.

Предшественник Льва XIV, папа Франциск, скончался 21 апреля 2025 года от инсульта в возрасте 88 лет. Его похороны прошли 26 апреля, а гроб с телом понтифика был помещён в склеп базилики Санта-Мария-Маджоре. Лев XIV, продолжая миротворческую миссию своего предшественника, уже в первой речи обозначил приоритетность урегулирования конфликтов в мире.

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Новый папа Римский Лев XIV, избранный 8 мая, в своей первой проповеди призвал к прекращению огня на Украине и в секторе Газа, обратившись к верующим с молитвой Regina Caeli из Ватикана. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. «Я обращаюсь к сильным мира сего <...>. Я призываю к справедливому миру для Украины, прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников», — заявил Лев XIV, выступая с центральной лоджии базилики Святого Петра. Кардинал Роберт Превост, избранный главой Римско-католической церкви 8 мая, принял имя Лев XIV. На следующий день он возглавил Святую мессу в Сикстинской капелле вместе с Коллегией кардиналов. Согласно расписанию пресс-службы Святого престола, официальная месса по случаю инаугурации нового папы состоится 18 мая. Предшественник Льва XIV, папа Франциск, скончался 21 апреля 2025 года от инсульта в возрасте 88 лет. Его похороны прошли 26 апреля, а гроб с телом понтифика был помещён в склеп базилики Санта-Мария-Маджоре. Лев XIV, продолжая миротворческую миссию своего предшественника, уже в первой речи обозначил приоритетность урегулирования конфликтов в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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