13 мая 2025

В городе ХМАО назначен новый прокурор

Прокурором Нягани назначен Сергей Клочков
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Клочков назначен новым прокурором Нягани
Сергей Клочков назначен новым прокурором Нягани Фото:

Новым прокурором Нягани стал Сергей Клочков. О назначении сообщила прокуратура ХМАО на своем сайте.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Нягани назначен Клочков Сергей Александрович», — говорится в сообщении. Клочков окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2008 году и сразу приступил к службе в органах прокуратуры ХМАО. За годы работы он занимал должности помощника прокурора в разных муниципалитетах.

С 2013 года курировал вопросы надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму. А с 2018 года возглавлял соответствующий отдел прокуратуры округа.

Ранее URA.RU сообщало о назначении на должность прокурора Сургута бывшего глава надзорного ведомства Нягани Марата Тубеева. Он занимал пост с апреля 2022 года.

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Новым прокурором Нягани стал Сергей Клочков. О назначении сообщила прокуратура ХМАО на своем сайте. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Нягани назначен Клочков Сергей Александрович», — говорится в сообщении. Клочков окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2008 году и сразу приступил к службе в органах прокуратуры ХМАО. За годы работы он занимал должности помощника прокурора в разных муниципалитетах. С 2013 года курировал вопросы надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму. А с 2018 года возглавлял соответствующий отдел прокуратуры округа. Ранее URA.RU сообщало о назначении на должность прокурора Сургута бывшего глава надзорного ведомства Нягани Марата Тубеева. Он занимал пост с апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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