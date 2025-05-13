В городе ХМАО назначен новый прокурор

Новым прокурором Нягани стал Сергей Клочков. О назначении сообщила прокуратура ХМАО на своем сайте.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Нягани назначен Клочков Сергей Александрович», — говорится в сообщении. Клочков окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2008 году и сразу приступил к службе в органах прокуратуры ХМАО. За годы работы он занимал должности помощника прокурора в разных муниципалитетах.
С 2013 года курировал вопросы надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму. А с 2018 года возглавлял соответствующий отдел прокуратуры округа.
Ранее URA.RU сообщало о назначении на должность прокурора Сургута бывшего глава надзорного ведомства Нягани Марата Тубеева. Он занимал пост с апреля 2022 года.
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