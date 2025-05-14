Прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию откладываются на неопределенный срок

Старт рейсов из Екатеринбурга в Абхазию откладывается на неопределенный срок, несмотря на предварительные планы начать полетную программу в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«В данный момент информацией о том, что в 2025 году у нас состоится прямая и будет авиаперевозка в Абхазию, мы не располагаем. Да, действительно, у нас были переговоры в 2020 году, мы имели рамочное соглашение, которое частично курировалось Абхазией», — поделился Мальцев. И подчеркнул, что на данном направлении существует спрос, но в расписании рейсов пока нет.
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались обсуждать данный вопрос. «Мы пока не готовы говорить о запуске полетной программы в Абхазию», — заявили там.
В июне 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания объявил о планах открыть прямые авиалинии из Сухума в семь крупных российских городов, включая Екатеринбург. Изначально планировалось провести первый технический полет летом 2024 года, однако сроки были перенесены. В начале февраля 2025 года первый за последние 32 года пассажирский рейс из Москвы успешно приземлился в Сухуме. Однако до сих пор неясно, какие авиакомпании и когда будут осуществлять полеты в Абхазию.
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