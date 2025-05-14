Прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию откладываются на неопределенный срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы в Абхазию планировали запустить летом 2024-го
Рейсы в Абхазию планировали запустить летом 2024-го Фото:

Старт рейсов из Екатеринбурга в Абхазию откладывается на неопределенный срок, несмотря на предварительные планы начать полетную программу в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. 

«В данный момент информацией о том, что в 2025 году у нас состоится прямая и будет авиаперевозка в Абхазию, мы не располагаем. Да, действительно, у нас были переговоры в 2020 году, мы имели рамочное соглашение, которое частично курировалось Абхазией», — поделился Мальцев. И подчеркнул, что на данном направлении существует спрос, но в расписании рейсов пока нет. 

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались обсуждать данный вопрос. «Мы пока не готовы говорить о запуске полетной программы в Абхазию», — заявили там. 

В июне 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания объявил о планах открыть прямые авиалинии из Сухума в семь крупных российских городов, включая Екатеринбург. Изначально планировалось провести первый технический полет летом 2024 года, однако сроки были перенесены. В начале февраля 2025 года первый за последние 32 года пассажирский рейс из Москвы успешно приземлился в Сухуме. Однако до сих пор неясно, какие авиакомпании и когда будут осуществлять полеты в Абхазию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старт рейсов из Екатеринбурга в Абхазию откладывается на неопределенный срок, несмотря на предварительные планы начать полетную программу в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.  «В данный момент информацией о том, что в 2025 году у нас состоится прямая и будет авиаперевозка в Абхазию, мы не располагаем. Да, действительно, у нас были переговоры в 2020 году, мы имели рамочное соглашение, которое частично курировалось Абхазией», — поделился Мальцев. И подчеркнул, что на данном направлении существует спрос, но в расписании рейсов пока нет.  В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались обсуждать данный вопрос. «Мы пока не готовы говорить о запуске полетной программы в Абхазию», — заявили там.  В июне 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания объявил о планах открыть прямые авиалинии из Сухума в семь крупных российских городов, включая Екатеринбург. Изначально планировалось провести первый технический полет летом 2024 года, однако сроки были перенесены. В начале февраля 2025 года первый за последние 32 года пассажирский рейс из Москвы успешно приземлился в Сухуме. Однако до сих пор неясно, какие авиакомпании и когда будут осуществлять полеты в Абхазию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...