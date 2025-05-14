Американская кинокомпания вернется к прокату в России

Американская студия Lionsgate намерена выпустить спин-офф фильма «Джон Уик» под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли в российских кинотеатрах 5 июня 2025 года через дистрибьютора «Атмосфера Кино. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, студия готова „двигаться вперед в России на индивидуальной основе“.
«Lionsgate планирует выпустить спин-офф „Джона Уика“ с Аной де Армас „Балерина“ 5 июня через российского дистрибьютора „Атмосфера Кино“, — отмечает Variety. При этом сама компания отказалась комментировать это, однако источник, приближенный к студии заявил журналистам, что компания готова двигаться вперед в России на индивидуальной основе. В публикации также говорится, что такой шаг может стать сигналом для других крупных студий к возвращению своих релизов в Россию.
В качестве причин для возвращения в Россию приводятся экономические причины, связанные с нехваткой кассовых сборов фильмов по миру. Также смягчению политики американских компаний поспособствовало участие президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта.
Однако пока что голливудские студии не готовы к возвращению в РФ. Например, фильмы Marvel («Фантастическая четверка: Первые шаги»), Paramount («Миссия невыполнима: Последняя расплата») и Universal («Мир Юрского периода: Возрождение») не запланированы к прокату в России. Американские кинокомпании покинули Россию в 2022 году после начала СВО.
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