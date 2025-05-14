Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову, вдову режиссера Леонида Гайдая, похоронили 14 мая 2025 года на Кунцевском кладбище в Москве рядом с мужем. Церемония прощания, собравшая коллег, близких и поклонников, прошла в атмосфере скорби и светлых воспоминаний о выдающейся актрисе, чьи роли в комедиях Гайдая навсегда вошли в золотой фонд советского кино. Как проходило прощание с актрисой — в фоторепортаже URA.RU
На церемонии присутствовали дочь актрисы Оксана Гайдай, внучка Ольга Худякова, актриса Дарья Мороз и другие коллеги. Собравшиеся возлагали цветы и венки. Оксана Гайдай обратилась к присутствующим: «Спасибо всем за соболезнования, сочувствия. Спасибо руководству страны, „Мосфильму“, всем телеканалам. Очень надеюсь, что маму всегда будут вспоминать по доброму. А самое главное, мы будем смотреть фильмы с ее участием, и души наши будут наполняться светом и радостью». Она также отметила, что памятник Леониду Гайдаю будет обновлен, чтобы отразить их с Ниной Павловной чувство юмора и оптимизм.
Коллеги Гребешковой также выразили глубокую скорбь. Актер Стас Садальский в соцсетях написал: «Нина Гребешкова — украшение каждого фильма Гайдая. Это тот редкий случай, когда жена оказывается еще и очень хорошей актрисой. Хотя сама Нина всегда считала, что самая ее лучшая роль — „жена Гайдая“». Соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, отметившие вклад актрисы в отечественный кинематограф.
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