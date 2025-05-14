Жителям Пермского края в 2024 году вернули 5,5 млрд рублей налоговых вычетов

Жителям Пермского края в 2024 году вернули 5,5 млрд рублей в качестве налоговых вычетов. По данным на 2025 год, жители региона уже подали более 190 тысяч деклараций на получение налогового вычета.
«Это немного меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда количество поданных деклараций составляло 198 тысяч», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные ФНС по Пермскому краю.
Жители Пермского края преимущественно обращаются за имущественным налоговым вычетом при покупке недвижимости, а также за социальным вычетом на медицинские услуги. Кроме того, наблюдается рост интереса к вычетам, связанным с расходами на образование, страхование и спортивные услуги.
По мнению представителей налоговых органов, востребованность налоговых вычетов среди населения региона будет увеличиваться. Такой прогноз связан как с внедрением дополнительных видов вычетов, так и с упрощением процедуры их получения.
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