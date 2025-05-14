Когда в Сургуте отключат горячую воду

Горячую воду в Сургуте начнут отключать с 4 июня
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В первую очередь горячую воду отключат у жителей района НВГДУ
В первую очередь горячую воду отключат у жителей района НВГДУ Фото:

Горячую воду начнут отключать в многоквартирных домах Сургута (ХМАО) с 4 июня. С этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«С 4 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах. За две недели специалисты произведут ремонтные и регламентные работы, чтобы исключить неполадки в работе инженерной системы города в зимний период», — следует из сообщения.

Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Ознакомиться с полным графиком можно, перейдя по ссылке.

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Горячую воду начнут отключать в многоквартирных домах Сургута (ХМАО) с 4 июня. С этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «С 4 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах. За две недели специалисты произведут ремонтные и регламентные работы, чтобы исключить неполадки в работе инженерной системы города в зимний период», — следует из сообщения. Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Ознакомиться с полным графиком можно, перейдя по ссылке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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