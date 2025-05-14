Когда в Сургуте отключат горячую воду

Горячую воду начнут отключать в многоквартирных домах Сургута (ХМАО) с 4 июня. С этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«С 4 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах. За две недели специалисты произведут ремонтные и регламентные работы, чтобы исключить неполадки в работе инженерной системы города в зимний период», — следует из сообщения.
Первыми воду отключат жителям района НВГДУ. Затем — в поселке Звездный, микрорайонах 9, 7, Железнодорожном, поселке Лунный, Дорожный, в микрорайоне 23, 24, 25, 26, 27, 30Б, поселке Юность, микрорайоне Центральном, 13, 32 и других. Ознакомиться с полным графиком можно, перейдя по ссылке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!