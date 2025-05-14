В Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил шестилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело

Во время прогулки на шестилетнего ребенка наехал пьяный самокатчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, сообщили в пресс-службе СКР.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — говорится в официальном telegram-канала ведомства. В сообщении отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Борису Францишко доложить о ходе расследования.
Председатель СКР Бастрыкин уже поручал региональному управлению докладывать о расследовании случаев противоправных действий в Екатеринбурге. В частности, в городе проводилась проверка после сообщений о женщине, которая умерла после некачественного лечения в частной клинике. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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