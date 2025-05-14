В Тюменской области снова будет бушевать штормовой ветер

В Тюменской области 15 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«15 мая днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
В Тюмени на протяжении всего дня 15 мая будет идти дождь. Отмечается что пик грозового фронта дойдет до Тюмени в районе 11 часов утра. После этого осадки пойдут на убыль, а после 17:00 сойдут на нет.
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