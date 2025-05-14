14 мая 2025

В Тюменской области снова будет бушевать штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в Тюменской области достигнут 20 метров в секунду
Порывы ветра в Тюменской области достигнут 20 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 15 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.

«15 мая днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

В Тюмени на протяжении всего дня 15 мая будет идти дождь. Отмечается что пик грозового фронта дойдет до Тюмени в районе 11 часов утра. После этого осадки пойдут на убыль, а после 17:00 сойдут на нет.

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В Тюменской области 15 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области. «15 мая днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. В Тюмени на протяжении всего дня 15 мая будет идти дождь. Отмечается что пик грозового фронта дойдет до Тюмени в районе 11 часов утра. После этого осадки пойдут на убыль, а после 17:00 сойдут на нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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