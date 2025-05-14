14 мая 2025

В Перми задержан 19-летний парень, подозреваемый в краже и разбое

Полицейские подозревают пермяка в совершении нескольких преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк подозревается в совершении трех преступлений
Пермяк подозревается в совершении трех преступлений Фото:

В Перми правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в квартирной краже и разбое. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

«Полицейские задержали 19-летнего жителя Перми, подозреваемого в квартирной краже и разбое. Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир на Комсомольском проспекте. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяйка одной из комнат не закрыла дверь, и днем проник внутрь, похитив два мобильных телефона», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Между молодым человеком и 34-летней пострадавшей произошел конфликт. Незнакомец, размахивая молотком, потребовал дополнительные деньги в счет долга, но получил отказ. Затем он вышел в общий коридор, где встретился с инвалидом-колясочником, гостем хозяйки. Мужчина, попав под горячую руку злоумышленника, отдал свой сотовый телефон, после чего нападавший скрылся

Полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек ранее уже был судим за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже, разбое и вымогательстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Перми также сообщалось о розыске подозреваемого в нападении с применением насилия на улице Екатерининской в конце апреля. Тогда неизвестный мужчина ударил местного жителя по голове и скрылся, а полиция просила граждан помочь в установлении личности нападавшего. Правоохранительные органы продолжают расследование подобных преступлений в городе.

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В Перми правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в квартирной краже и разбое. Об этом сообщили в городском управлении МВД. «Полицейские задержали 19-летнего жителя Перми, подозреваемого в квартирной краже и разбое. Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир на Комсомольском проспекте. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяйка одной из комнат не закрыла дверь, и днем проник внутрь, похитив два мобильных телефона», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Между молодым человеком и 34-летней пострадавшей произошел конфликт. Незнакомец, размахивая молотком, потребовал дополнительные деньги в счет долга, но получил отказ. Затем он вышел в общий коридор, где встретился с инвалидом-колясочником, гостем хозяйки. Мужчина, попав под горячую руку злоумышленника, отдал свой сотовый телефон, после чего нападавший скрылся Полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек ранее уже был судим за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже, разбое и вымогательстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Перми также сообщалось о розыске подозреваемого в нападении с применением насилия на улице Екатерининской в конце апреля. Тогда неизвестный мужчина ударил местного жителя по голове и скрылся, а полиция просила граждан помочь в установлении личности нападавшего. Правоохранительные органы продолжают расследование подобных преступлений в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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