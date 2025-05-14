14 мая 2025

Сотни тысяч пассажиров принял Кольцово в майские праздники

Аэропорт Кольцово обслужил более 266 тысяч пассажиров в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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89 тысяч пассажиров совершали полеты по зарубежным направлениям
89 тысяч пассажиров совершали полеты по зарубежным направлениям Фото:

В течение майских праздников услугами аэропорта Кольцово воспользовались более 266 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. 

«Почетными гостями авиагавани в эти дни стали ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего более трех десятков героев войны побывали в аэропорту, им бесплатно предоставлялись услуги бизнес-залов. Внутри страны перелеты совершили более 177 тысяч путешественников, а 89 тысяч человек летали по зарубежным направлениям. 

Пиковым периодом отмечен предпраздничный день 30 апреля, тогда было принято и отправлено более 200 самолетов за сутки. Вплоть до 11 мая Кольцово обслужил более двух тысяч рейсов. 

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В течение майских праздников услугами аэропорта Кольцово воспользовались более 266 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.  « Почетными гостями авиагавани в эти дни стали ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица» , — говорится в сообщении. Уточняется, что всего более трех десятков героев войны побывали в аэропорту, им бесплатно предоставлялись услуги бизнес-залов. Внутри страны перелеты совершили более 177 тысяч путешественников, а 89 тысяч человек летали по зарубежным направлениям.  Пиковым периодом отмечен предпраздничный день 30 апреля, тогда было принято и отправлено более 200 самолетов за сутки. Вплоть до 11 мая Кольцово обслужил более двух тысяч рейсов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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