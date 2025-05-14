Сотни тысяч пассажиров принял Кольцово в майские праздники

В течение майских праздников услугами аэропорта Кольцово воспользовались более 266 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Почетными гостями авиагавани в эти дни стали ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего более трех десятков героев войны побывали в аэропорту, им бесплатно предоставлялись услуги бизнес-залов. Внутри страны перелеты совершили более 177 тысяч путешественников, а 89 тысяч человек летали по зарубежным направлениям.
Пиковым периодом отмечен предпраздничный день 30 апреля, тогда было принято и отправлено более 200 самолетов за сутки. Вплоть до 11 мая Кольцово обслужил более двух тысяч рейсов.
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